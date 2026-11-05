Delta Air Lines doit faire face à un procès concernant des "sièges côté hublot" dépourvus de hublot

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par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté la demande de Delta Air Lines DAL.N visant au rejet d'une action en justice intentée par des passagers qui affirmaient avoir payé un supplément pour occuper des sièges côté hublot, mais s’être retrouvés assis à côté de parois aveugles.

* Le juge fédéral de district Ramon Reyes, à Brooklyn, a estimé mercredi qu'il existait un litige raisonnable quant à savoir si le contrat de transport de Delta, qui stipule que la compagnie "ne propose pas de billets ni de contrats garantissant des sièges particuliers à ses clients", obligeait Delta à fournir des sièges côté hublot aux passagers qui les avaient payés.

* Reyes ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire. En juillet, un juge fédéral de San Francisco avait rejeté la demande d’United Airlines UAL.O visant au rejet d'une action en justice similaire.

* Delta a refusé de commenter jeudi, affirmant ne pas s’exprimer sur les litiges en cours.

* Casey Olbrantz, l’avocat des quatre plaignants contre Delta, a qualifié cette décision de "précédent important établissant que, malgré la déréglementation fédérale, les passagers peuvent toujours demander des comptes aux compagnies aériennes lorsqu’ils n’obtiennent pas ce pour quoi ils ont payé".

* Les recours collectifs proposés ont été déposés en août 2025 par des passagers mécontents qui s’étaient retrouvés assis à côté de cloisons à bord de Boeing 737, de Boeing 757 et d’Airbus A321.

* Selon les plaignants, les passagers achètent généralement des sièges côté hublot pour pallier leur peur de l’avion et le mal des transports, occuper leurs enfants, bénéficier de plus de lumière ou profiter de la vue.

* Ils ont affirmé que l’absence de hublots à côté de leurs sièges n’avait pas été signalée lors de la réservation.

* Les parois des avions sont parfois alignées avec des éléments techniques, tels que les conduits de climatisation.

* En demandant le rejet de l’affaire de Brooklyn, la compagnie Delta, basée à Atlanta, a déclaré que la nature même des opérations aériennes, notamment la nécessité périodique de remplacer des avions par d’autres présentant une disposition différente des sièges, la dispensait de garantir l’attribution des sièges.

* Les deux actions en justice réclament des millions de dollars de dommages-intérêts, pour plus d’un million de passagers par compagnie aérienne.