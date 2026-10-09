Delta Air Lines abaisse ses prévisions de bénéfices, avec la hausse des coûts du carburant

par Rajesh Kumar Singh

Delta Air Lines DAL.N a réduit sa prévision de bénéfice annuel de près 25% vendredi, l'impact de la flambée des prix du carburant annulant à la fois la forte demande de voyages et la hausse des prix des billets.

Cette révision à la baisse illustre le défi croissant auquel sont confrontées les compagnies aériennes : les passagers accepteront-ils de nouvelles hausses du prix des billets si les prix du carburant restent élevés ?

Les compagnies aériennes ont déjà considérablement augmenté leurs prix cette année et les analystes préviennent que de nouvelles hausses pourraient mettre à l'épreuve l'envie de dépenser des voyageurs.

Delta Air Lines, compagnie basée à Atlanta, prévoit une hausse de sa facture de carburant annuelle d'environ six milliards de dollars (5,35 milliards d'euros) par rapport à l'année dernière.

Ses dépenses de carburant au troisième trimestre ont bondi de 62% sur un an pour atteindre 4,1 milliards de dollars, soit plus de 500 millions de dollars de plus que prévu en juillet.

"Tout cela est dû au carburant", a déclaré Erik Snell, directeur financier de Delta, aux journalistes lorsqu'on lui a demandé ce qui avait motivé la révision à la baisse des prévisions, citant la hausse des prix du pétrole brut et du kérosène raffiné depuis l'été.

Delta prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 5,10 et 5,60 dollars, contre une fourchette de 6,50 à 7,50 dollars annoncée en juillet.

Le nouveau point médian de 5,35 dollars est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui s'établit à 5,46 dollars, selon LSEG. La compagnie anticipe un bénéfice avant impôt ajusté de 4,5 milliards de dollars pour 2026.

Sur le seul troisième trimestre, le bénéfice net par action de Delta Air Lines est ressorti à 1,72 dollar contre un consensus de 1,76 dollar. La marge opérationnelle ajustée de la compagnie a reculé à 9,4%, contre 11,1% précédemment.

Delta Air Lines est la première des grandes compagnies aériennes américaines à publier ses résultats trimestriels, avant United Airlines UAL.O , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N .

TARIFS PLUS ÉLEVÉS

Les compagnies aériennes américaines ont dépensé 42,9 milliards de dollars en carburant pour les vols réguliers au cours des huit premiers mois de 2026, soit près de 13,2 milliards de dollars de plus qu'un an auparavant et ce malgré une consommation de carburant légèrement inférieure, selon le Bureau des statistiques des transports.

Une forte demande et une croissance limitée du nombre de sièges ont permis aux compagnies aériennes de répercuter la hausse des coûts du carburant sur les passagers.

Aux États-Unis, les tarifs aériens ont augmenté en moyenne d'environ 25% par rapport à l'année dernière au cours des cinq mois précédant août, selon l'indice des prix à la consommation du Bureau des statistiques du travail.

Mais avec des prix du carburant qui restent élevés et une accélération prévue de la hausse du nombre de sièges d'avion disponibles dans le secteur au quatrième trimestre par rapport au troisième, les analystes s'interrogent sur la capacité des compagnies aériennes à augmenter encore leurs tarifs sans décourager les voyageurs.

Delta Air Lines a assuré que la demande restait soutenue. Avec près de 60% des réservations du quatrième trimestre déjà effectuées, la compagnie prévoit une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 20% par rapport à l'année dernière, a déclaré Erik Snell.

AVANTAGE RAFFINERIE

Delta Air Lines dispose d'un avantage sur les autres grandes compagnies aériennes américaines : elle est propriétaire d’une raffinerie située près de Philadelphie, dont Erik Snell prévoit qu'elle générera 700 millions de dollars de bénéfices cette année.

"Nous avons une raffinerie qui nous permet de compenser, partiellement, les prix du carburant, ce qu'aucune autre entreprise ne fait", a-t-il déclaré.

Mais la raffinerie ne peut que partiellement compenser l'impact de la hausse des prix du carburant. Même avec un gain projeté de 40 cents par gallon grâce à la raffinerie, Delta prévoit que son coût de revient du carburant atteindra 4,25 dollars le gallon au quatrième trimestre, contre 3,61 dollars au troisième.

(Par Rajesh Kumar Singh; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)