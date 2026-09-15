Delos Data, une start-up spécialisée dans les puces électroniques fondée par d'anciens collaborateurs d'Intel, lève 100 millions de dollars pour développer des réseaux d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Delos Data, une start-up fondée par d'anciens collaborateurs d'Intel Corp

INTC.O , a annoncé mardi avoir levé 100 millions de dollars pour développer des puces et des logiciels capables d'accélérer le transfert de données au sein des centres de données dédiés à l'IA, dont la complexité ne cesse de croître.

Au début de l’essor de l’IA, les centres de données étaient souvent composés principalement de processeurs graphiques Nvidia (GPU), reliés entre eux grâce à une technologie de réseau propriétaire de Nvidia. Mais alors que l’objectif de ces centres de données est passé de l’entraînement des systèmes d’IA au traitement des demandes des utilisateurs souhaitant que des « agents » d’IA effectuent des tâches à leur place, des concurrents de Nvidia tels que Cerebras Systems CBRS.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont gagné du terrain .

Même Nvidia a commencé à proposer plusieurs types de puces de calcul . En réponse à cette nouvelle diversité de puces de calcul, Delos Data a conçu un ensemble complexe de puces réseau et de logiciels avec un objectif très simple: aider les propriétaires de centres de données à faire communiquer le plus rapidement possible tout cet équipement informatique coûteux, tout en leur offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à n’importe quelle combinaison de puces de calcul qu’ils pourraient choisir, aujourd’hui ou à l’avenir.

« Nous ne savons pas quelle sera la prochaine architecture d’infrastructure pour l’IA agentique (IA) », a déclaré Dan Daly, directeur technique et cofondateur de Delos Data, lors d’une interview. « Mais nous savons que nous pouvons fournir le moyen le plus rapide pour faire circuler ces données. »

Pat Gelsinger, ancien directeur général d’Intel et désormais associé chez Playground, une société de capital-risque ayant participé au tour de table de Delos Data, a déclaré que les puces informatiques en attente de données restaient l’un des plus grands gaspillages d’argent et d’énergie dans les centres de données dédiés à l’IA.

« Je peux disposer de tous les ordinateurs du monde, mais si je ne parviens pas à faire en sorte que ces appareils communiquent efficacement entre eux, je me retrouve avec beaucoup de matériel qui chauffe, qui consomme de l’électricité et qui reste là à se tourner les pouces », a déclaré M. Gelsinger.

Parmi les autres investisseurs ayant participé à ce tour de table figuraient Matrix Partners, Playground, Socratic Partners, Capricorn, Matter Venture Partners, IAG et DYNAMIQ.