Deloitte va verser 21,5 millions de dollars pour mettre fin à une enquête du gouvernement américain concernant la DEI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de l'accord de règlement, ainsi que des commentaires du ministère américain de la Justice (DOJ) et de Deloitte)

* Trump a pris des mesures répressives à l’encontre des initiatives DEI au cours de son deuxième mandat

* Le ministère américain de la Justice (DOJ) a déclaré que Deloitte avait suivi des « objectifs démographiques », ce qui a influencé les décisions de promotion

* Deloitte nie avoir eu un comportement discriminatoire

par Kanishka Singh

Le cabinet d'audit Deloitte versera 21,5 millions de dollars pour mettre fin à une enquête du ministère américain de la Justice portant sur ses pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion , contre lesquelles l'administration du président Donald Trump a sévi au cours de son second mandat.

Cet accord marque une issue trouvée par l’intermédiaire de l’unité du ministère de la Justice créée l’année dernière, baptisée « Civil Rights Fraud Initiative » (Initiative contre la fraude en matière de droits civils), afin de sévir contre les politiques DEI en s’appuyant sur une loi civile anti-fraude.

L’administration Trump a pris pour cible des organisations publiques et privées, des agences gouvernementales aux universités, en raison de pratiques DEI qui, selon les défenseurs des droits civiques, contribuent à remédier aux inégalités historiques subies par des groupes marginalisés tels que les femmes, la communauté LGBT et les minorités ethniques.

La Maison Blanche présente la DEI comme un système anti-mérite et discriminatoire à l’égard de groupes tels que les Blancs et les hommes. Donald Trump a signé des décrets présidentiels demandant aux prestataires et sous-traitants fédéraux de supprimer la DEI. Les associations de défense des droits civiques affirment que de telles mesures font reculer le progrès social.

De nombreuses entreprises américaines ont revu à la baisse ou modifié leurs politiques de diversité à la suite des décrets de Trump.

Le ministère de la Justice (DOJ) a déclaré mardi que des divisions de Deloitte recevaient des synthèses mensuelles faisant le suivi des « objectifs démographiques » et a affirmé que les associés, les dirigeants et les directeurs généraux de Deloitte étaient évalués, en partie, sur la base de leur contribution à la réalisation des objectifs de composition des effectifs de l’entreprise.

Le ministère de la Justice a allégué que ces objectifs DEI, visant à améliorer la représentation des communautés noires et hispaniques, avaient influencé les décisions de promotion.

Deloitte nie avoir eu un comportement discriminatoire et l’accord de règlement publié mardi précise qu’il ne constitue pas un aveu de responsabilité. L’entreprise s’est dite satisfaite de régler cette affaire afin « d’éviter le coût et les perturbations liés à un litige prolongé ».

L’accord conclu avec le ministère de la Justice règle également les plaintes déposées par l’American Alliance for Equal Rights, un groupe fondé par Edward Blum, opposant à la discrimination positive, en vertu de la loi américaine sur les fausses déclarations (False Claims Act), qui autorise les lanceurs d’alerte à poursuivre des entreprises au nom du gouvernement afin de récupérer les fonds publics versés sur la base de fausses déclarations.

Les lanceurs d’alerte ont droit à une partie des sommes récupérées dans ce type d’affaires. Aux termes de l’accord de règlement, le groupe d'Edward Blum recevra 4,3 millions de dollars, a indiqué le ministère de la Justice.