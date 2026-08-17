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Dell voit son objectif de cours relevé par Melius Research alors que les dépenses des fournisseurs de services cloud d'IA augmentent
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Melius Research relève son objectif de cours pour Dell Technologies DELL.N de 565 à 650 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 32 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage indique qu’elle prévoit toujours « une forte hausse dans le domaine de l’IA d’ici septembre », car Dell dispose d’une « excellente gamme » de serveurs IA équipés de la puissante plateforme Vera Rubin de Nvidia NVDA.O

** Elle estime que les perspectives de Dell pour le reste de l’exercice 2027 « semblent très prudentes » compte tenu du potentiel de hausse dans les serveurs et le stockage

** Les récents résultats solides et l’augmentation des dépenses d’investissement chez les fournisseurs de cloud IA se traduiront par une hausse des dépenses auprès de Dell, même si ces entreprises devaient diversifier quelque peu leurs achats, selon la société de courtage

** Ajoute que certaines des hausses de prix qu’elle constate sur les ordinateurs portables haut de gamme sont si importantes que le chiffre d’affaires de Dell pourrait progresser même en cas de baisse des volumes

** 20 des 28 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, huit « conserver », et leur objectif de cours médian est de 500 dollars – données compilées par LSEG

** DELL recule de 2,6 % à 477,69 dollars en début de séance

** Depuis la dernière clôture, le titre a presque quadruplé cette année

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