Dell: trimestriels vigoureux et objectifs annuels relevés 29/08/2025









(Zonebourse.com) - Dell Technologies a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 19% à 2,32 dollars au titre de son deuxième trimestre (clos début août), ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 10% à plus de 2,28 milliards.



Le constructeur informatique a vu ses revenus croitre de 19% à un record de près de 29,8 milliards de dollars, grâce à un bond de 44% de sa division infrastructure solutions, tiré plus particulièrement par son activité de serveurs et réseaux (+69%).



'La demande pour nos solutions d'IA demeure exceptionnelle, et nous relevons notre prévision de livraisons de serveurs IA pour l'ensemble de l'exercice en cours à 20 milliards de dollars', met en avant son vice-président et COO Jeff Clarke.



Aussi, Dell anticipe désormais un BPA ajusté en hausse de 17% à 9,55 dollars (et non plus de 9,40 dollars) et des revenus entre 105 et 109 milliards (et non plus de 101 à 105 milliards), en croissance de 12% au milieu de cette fourchette.





