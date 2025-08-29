 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 763,50
-0,13%
Indices
Chiffres-clés

Dell: trimestriels vigoureux et objectifs annuels relevés
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 07:42

(Zonebourse.com) - Dell Technologies a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 19% à 2,32 dollars au titre de son deuxième trimestre (clos début août), ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 10% à plus de 2,28 milliards.

Le constructeur informatique a vu ses revenus croitre de 19% à un record de près de 29,8 milliards de dollars, grâce à un bond de 44% de sa division infrastructure solutions, tiré plus particulièrement par son activité de serveurs et réseaux (+69%).

'La demande pour nos solutions d'IA demeure exceptionnelle, et nous relevons notre prévision de livraisons de serveurs IA pour l'ensemble de l'exercice en cours à 20 milliards de dollars', met en avant son vice-président et COO Jeff Clarke.

Aussi, Dell anticipe désormais un BPA ajusté en hausse de 17% à 9,55 dollars (et non plus de 9,40 dollars) et des revenus entre 105 et 109 milliards (et non plus de 101 à 105 milliards), en croissance de 12% au milieu de cette fourchette.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
134,470 USD NYSE +1,53%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank