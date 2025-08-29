Dell s'effondre : les coûts élevés des serveurs d'IA et la concurrence font échouer ses prévisions optimistes de demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture, ajout d'une toile de fond) par Shashwat Chauhan et Akash Sriram

Les actions de Dell Technologies DELL.N ont chuté d'environ 7 % avant l'ouverture du marché vendredi, les coûts de fabrication élevés des serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et l'intensification de la concurrence ayant éclipsé les prévisions optimistes de l'entreprise concernant la demande d'infrastructures d'intelligence artificielle.

L'action devrait perdre environ 5 milliards de dollars de sa capitalisation boursière de 91 milliards de dollars si les pertes de pré-marché se maintiennent.

La demande de serveurs d'intelligence artificielle reste un point positif pour l'entreprise. Dell a relevé ses prévisions de livraisons annuelles de 15 milliards de dollars à 20 milliards de dollars, citant des commandes importantes de clients tels que xAI d'Elon Musk et le fournisseur de cloud CoreWeave CRWV.O .

Dell a donné la priorité à l'exécution des commandes de serveurs AI plutôt qu'au maintien des marges, car les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les coûts d'expédition accélérée se sont ajoutés à la compression des bénéfices due aux stratégies de prix concurrentielles visant à décrocher de gros contrats avec les clients, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Le taux de marge brute ajustée de la société pour son deuxième trimestre a chuté à 18,7 % par rapport à l'année précédente et a manqué les estimations de 19,6 %, selon les données compilées par LSEG. Il prévoit un bénéfice par action de 2,45 dollars pour le troisième trimestre, inférieur aux attentes de 2,55 dollars.

Dell s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situe entre 26,5 et 27,5 milliards de dollars, alors que les estimations étaient de 26,05 milliards de dollars.

Par ailleurs, Dell a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, qui devraient se situer entre 105 et 109 milliards de dollars, contre 101 à 105 milliards de dollars précédemment, grâce à la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

Son action a augmenté de 16,3 % cette année, surpassant son rival Hewlett Packard Enterprise HPE.N et l'indice S&P 500

.SPX . Hewlett Packard devrait publier ses résultats trimestriels mercredi après la clôture des marchés.

Les actions de Dell se négocient à 13,2 fois les prévisions de bénéfice, ce qui est plus élevé que les 10,8 fois de HPE, mais bien inférieur aux 22,3 fois de l'indice S&P 500 .SPX , malgré l'exposition de l'entreprise à la demande d'infrastructures d'IA à forte croissance.