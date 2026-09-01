Dell revoit une nouvelle fois ses prévisions à la hausse, la demande en matière d'IA lui permettant d'enregistrer des résultats records

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dell revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour les serveurs optimisés pour l'IA, à 74 milliards de dollars pour l'exercice 2027

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre atteint le niveau record de 47 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 44,92 milliards de dollars

* Les prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, à 49 milliards de dollars, dépassent également les attentes de Wall Street

(Ajout d'un commentaire issu de la conférence téléphonique sur les résultats aux paragraphes 7 et 8)

par Jaspreet Singh

Dell Technologies DELL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année, porté par la forte demande en serveurs IA de la part des entreprises technologiques qui investissent des milliards dans leurs centres de données.

L'action de la société basée à Round Rock, au Texas, a progressé d'environ 8 % en séance prolongée .

Dell, aux côtés de son concurrent plus modeste Super Micro Computer SMCI.O , est un fournisseur clé de serveurs optimisés pour l’IA, utilisés par des fournisseurs de services cloud spécialisés dans l’IA, tels que Nscale et CoreWeave CRWV.O , pour la constitution de clusters de calcul.

Ces serveurs sont équipés des puces de pointe de Nvidia

NVDA.O , qui fournissent la puissance de calcul indispensable à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA tels que ChatGPT d’OpenAI.

Les prévisions optimistes publiées le mois dernier par Nvidia et Super Micro avaient renforcé la confiance des investisseurs dans la résilience du boom de l’IA. S&P Global Ratings prévoyait que les dépenses en infrastructures d’IA dépasseraient 1 300 milliards de dollars d’ici 2027, laissant entrevoir une demande croissante pour les fabricants d’équipements d’IA.

Dell, dont le cours de l’action a plus que triplé cette année, table désormais sur un chiffre d’affaires de 74 milliards de dollars pour l’exercice 2027 concernant les serveurs optimisés pour l’IA, contre une prévision antérieure de 60 milliards de dollars.

« La demande s’étend aux néoclouds, aux acteurs souverains et aux entreprises, et notre nombre de clients a dépassé les 6 500 », a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

« Au cours des 12 derniers mois, nous avons enregistré plus de 130 milliards de dollars de commandes de serveurs IA », a précisé M. Clarke.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel de 25 milliards de dollars, pour les porter à 192 milliards de dollars, et a ajusté ses prévisions de bénéfice par action à 25,50 dollars, contre 17,90 dollars précédemment.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a atteint le niveau record de 47 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s’élevait à 44,92 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté, à 7,04 dollars, a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 4,91 dollars.

La société prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires de 49 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6,50 dollars, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes, qui s’établissaient respectivement à 41,42 milliards de dollars et 4,48 dollars.