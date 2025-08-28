Dell revoit ses prévisions annuelles à la hausse grâce à l'essor des ventes de serveurs d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Dell Technologies DELL.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuel, porté par la demande de ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle et équipés de puces avancées de Nvidia NVDA.O .

La demande croissante de serveurs d'intelligence artificielle, capables de répondre aux besoins de calcul des charges de travail d'intelligence artificielle, y compris la formation de grands modèles de langage, profite à des entreprises telles que Dell et Super Micro Computer SMCI.O .

Dell prévoit désormais un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars pour l'exercice 2026 grâce aux livraisons de serveurs d'intelligence artificielle, contre une prévision antérieure de 15 milliards de dollars.

Ses serveurs d'intelligence artificielle sont utilisés par des clients, notamment xAI, la startup d'intelligence artificielle d'Elon Musk, et CoreWeave CRWV.O .

La société a revu à la hausse ses prévisions de revenus annuels, qui devraient se situer entre 105 et 109 milliards de dollars, contre 101 et 105 milliards de dollars précédemment.

Dell prévoit un bénéfice ajusté par action de 9,55 dollars, contre 9,40 dollars précédemment.

Les prévisions de revenus pour le troisième trimestre (26,5 à 27,5 milliards de dollars) sont supérieures à l'estimation moyenne des analystes (26,05 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté prévu pour le trimestre de 2,45 dollars par action était inférieur aux estimations de 2,55 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 29,78 milliards de dollars, dépassant les estimations de 29,17 milliards de dollars. Si l'on exclut les éléments, le bénéfice ajusté s'élève à 2,32 dollars par action, ce qui est légèrement supérieur aux estimations de 2,30 dollars par action.

Le chiffre d'affaires de Dell pour le groupe des solutions d'infrastructure, qui comprend ses offres de stockage, de logiciels et de serveurs, a crû de 44 % pour atteindre 16,80 milliards de dollars, tandis que le groupe des solutions client - qui comprend les PC - a crû de 1 % pour atteindre 12,50 milliards de dollars.

Un fort cycle de rafraîchissement des PC est attendu après que Microsoft MSFT.O a mis fin au support de Windows 10 en octobre, car les utilisateurs cherchent à maintenir la sécurité et l'accès aux dernières fonctionnalités, ce qui stimule la demande pour les fabricants de PC tels que Dell et HP.

HP a dépassé les estimations des analystes pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, aidé par l'adoption de PC d'IA et le cycle de mise à niveau de Windows 11.