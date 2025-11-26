Dell relève une nouvelle fois ses objectifs annuels

(AOF) - Le groupe d'informatique Dell devrait progresser à Wall Street après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 32%, à 1,55 milliard de dollars, soit 2,28 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,59 dollars, là où le marché ciblait 2,47 dollars, selon le consensus FactSet. Les revenus ont progressé de 11%, à 27 milliards de dollars, ressortant légèrement sous les attentes : 27,2 milliards de dollars.

Ils ont été soutenus par la division ISG abritant l'activité de serveurs, dont le chiffre d'affaires a bondi de 24%, à 14,1 milliards de dollars, pour un résultat opérationnel en progression de 16%, à 1,74 milliard d'euros. Cette division affiche ainsi une marge opérationnelle de 12,4%, contre 13,3%, un an auparavant à la même époque.

"Au troisième trimestre, nous avons réalisé un chiffre d'affaires record de 27 milliards de dollars, une rentabilité record, une génération de trésorerie solide et un retour sur capital supérieur à la tendance, s'élevant à 1,6 milliard de dollars ", a déclaré David Kennedy, directeur financier de Dell Technologies. " L'exercice 2026 sera une nouvelle année record, et nous relevons nos prévisions de livraisons liées à l'IA à environ 25 milliards de dollars, en hausse de plus de 150% sur un an, ainsi que nos prévisions de chiffre d'affaires à 111,7 milliards de dollars, en progression de 17 %. "

Cette année, le groupe informatique anticipe des revenus situés entre 111,2 milliards de dollars et 112,2 milliards de dollars, soit une croissance de 17% en moyenne. Dell visait auparavant un chiffre d'affaires compris entre 105 et 109 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est anticipé en progression de 22%, à 9,92 dollars, contre précédemment une progression de 17%, à 9,55 dollars. Le consensus s'élève à respectivement 108,3 milliards de dollars et 9,55 dollars.

