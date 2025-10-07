Dell relève ses objectifs de croissance pour les quatre prochaines années en raison de la forte demande de serveurs d'IA

Dell DELL.N a presque doublé mardi son objectif de croissance du bénéfice annuel pour les quatre prochaines années, pariant sur une demande robuste pour ses serveurs qui alimentent les charges de travail d'intelligence artificielle.

La société, qui compte parmi ses clients xAI, la startup d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle, et CoreWeave, a relevé ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice par action ajusté à au moins 15 %, contre environ 8 % auparavant.

Ses actions ont bondi de près de 3 % dans les premiers échanges après que la société a également déclaré qu'elle s'attendait à une croissance annuelle composée du chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 9 % pour les quatre prochaines années, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 3 % à 4 %.

La demande insatiable de serveurs qui fournissent la puissance de calcul nécessaire pour faire fonctionner des services tels que ChatGPT a fait de Dell l'un des plus grands gagnants du boom de l'IA générative.

Ses prévisions de forte croissance des bénéfices pourraient également apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact sur les marges de la concurrence dans le domaine des serveurs d'IA et des coûts élevés de fabrication des produits.

Dell a également réitéré ses prévisions pour le troisième trimestre et pour l'année. En août, elle a relevé ses prévisions de livraisons de serveurs d'IA à 20 milliards de dollars pour l'exercice 2026.

"Les clients sont avides d'IA et du calcul, du stockage et du réseau que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle", a déclaré le directeur général Michael Dell, ajoutant que l'entreprise n'en était qu'aux premiers stades de l'adoption de l'IA, malgré deux années de progrès.

Dell prévoit une croissance annuelle composée à long terme de 11 % à 14 % pour le groupe des solutions d'infrastructure, qui regroupe ses offres de stockage, de logiciels et de serveurs. Ce chiffre est à comparer aux prévisions précédentes de 6 % à 8 %.

L'entreprise continue de tabler sur une croissance des recettes de 2 à 3 % pour son groupe de solutions clients, qui comprend les ordinateurs personnels. La forte concurrence sur le marché de la consommation a frappé l'entreprise ces dernières années, même si Dell conserve une position forte parmi les entreprises clientes.

L'entreprise devrait bénéficier d'un cycle de rafraîchissement des PC après que Microsoft MSFT.O aura mis fin au support de Windows 10 la semaine prochaine, les utilisateurs et les entreprises cherchant à maintenir la sécurité et l'accès aux dernières fonctionnalités.