Dell relève fortement ses prévisions grâce à l'explosion des serveurs pour l'IA

Dell Technologies a bondi de 10% après-Bourse après des résultats largement supérieurs aux attentes et un fort relèvement de ses objectifs annuels. Le groupe bénéficie de l'accélération des investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle, qui stimule particulièrement ses ventes de serveurs. Déjà en hausse de 236% depuis le début de l'année à la clôture de mardi, l'action surperforme largement les 11% gagnés par le S&P 500.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé d'environ 58% à 46,97 milliards de dollars, contre 44,92 milliards attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 7,04 dollars par action, contre 4,92 dollars anticipés. La division Infrastructure Solutions Group a généré 31,78 milliards de dollars, en hausse de 89%, dont 16,40 milliards pour les serveurs optimisés pour l'IA. Dell prévoit désormais 74 milliards de dollars de ventes annuelles pour ces serveurs, soit une progression de 200%. Les PC et accessoires ont parallèlement généré 15,03 milliards de dollars, en hausse de 20%.

Pour le troisième trimestre, Dell vise 49 milliards de dollars de revenus et un bénéfice ajusté de 6,50 dollars par action, très au-dessus des consensus de 41,42 milliards et 4,49 dollars. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe prévoit désormais 192 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 25,50 dollars de bénéfice ajusté par action, contre 172,67 milliards et 18,92 dollars attendus par Wall Street. Cette dynamique est également soutenue par plusieurs contrats importants, dont 9,7 milliards de dollars avec l'armée américaine et 1,6 milliard avec Iren pour des équipements intégrant notamment des puces Nvidia.