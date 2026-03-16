Dell réduit ses effectifs de 10 % au cours de l'exercice 2026, selon un rapport d'information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les effectifs totaux de Dell DELL.N ont diminué d'environ 10%, soit 11.000 salariés, au cours de l'exercice 2026, a-t-il indiqué lundi, signe que le fabricant de serveurs d'IA limite les embauches externes pour réduire ses coûts.

La société a dépensé 569 millions de dollars en indemnités de licenciement au cours de cette période, contre 693 millions de dollars il y a un an, a montré son rapport annuel.

Dell comptait environ 97 000 employés au 31 janvier, contre 108 000 il y a un an. Ses effectifs ont diminué d'environ 10 % au cours de l'exercice 2025.

Les employés de la Silicon Valley sont de plus en plus préoccupés par la perturbation de l'IA ces derniers mois, car 60 entreprises technologiques ont licencié plus de 38 000 employés cette année, selon Layoffs.fyi, un site web qui suit les suppressions d'emplois dans l'ensemble du secteur.

Reuters a rapporté vendredi que le géant des médias sociaux Meta META.O prévoyait un vaste plan de licenciement qui pourrait affecter 20 % ou plus de ses effectifs.

Dell, dont les actions ont augmenté de plus de 24 % depuis le début de l'année, a déclaré le mois dernier qu'elle s'attendait à ce que les revenus de son activité clé de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027 .

En février, elle a annoncé une augmentation de 20 % de son dividende en espèces et un montant supplémentaire de 10 milliards de dollars pour son programme de rachat d'actions.