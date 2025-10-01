Dell progresse après que BofA a relevé son estimation de prix en raison de la puissance de ses serveurs d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** Les actions de Dell DELL.N augmentent de 3,3 % à 146,43 $
** BofA relève l'objectif de cours de DELL à 170 $ contre 167 $
** La société de courtage estime que DELL peut augmenter son flux de trésorerie disponible de manière significative grâce à l'effet de levier de la marge des serveurs IA qui se produit plus rapidement que les prévisions actuelles
** La société ajoute que le rendement du capital investi devrait s'améliorer pour DELL avec les serveurs IA et que le multiple a le potentiel de s'accroître
** Dell tiendra une réunion d'analystes sur les valeurs mobilières le 7 octobre
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 23 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer