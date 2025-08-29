Dell glisse après que la faiblesse des marges a éclipsé ses prévisions optimistes pour l'ensemble de l'année

Les actions de Dell Technologies DELL.N ont chuté de près de 6% dans les échanges de pré-marché vendredi, alors qu'une prévision de bénéfice trimestriel pessimiste et un taux de marge inférieur aux attentes au deuxième trimestre ont éclipsé les estimations optimistes pour l'ensemble de l'année.

La demande croissante de serveurs capables de répondre aux besoins de calcul des charges de travail d'IA profite à des entreprises telles que Dell, Hewlett Packard Enterprise HPE.N et Super Micro Computer SMCI.O , mais le coût élevé de leur production et la concurrence acharnée ont pesé sur les marges.

La société a priorisé l'exécution des commandes de serveurs IA plutôt que le maintien des marges, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les coûts d'expédition accélérés s'ajoutant à la compression des bénéfices résultant des stratégies de prix concurrentielles visant à décrocher de gros contrats avec les clients, ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Le taux de marge brute ajustée pour le deuxième trimestre a chuté à 18,7 % par rapport à l'année précédente et a manqué les estimations de 19,6 %.

La société a prévu un bénéfice ajusté de 2,45 $ par action pour le troisième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations des analystes qui étaient de 2,55 $, selon les données compilées par LSEG.

Dell s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre se situe entre 26,5 et 27,5 milliards de dollars, alors que les estimations étaient de 26,05 milliards de dollars.

Par ailleurs, Dell a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 105 et 109 milliards de dollars, contre des prévisions précédentes de 101 à 105 milliards de dollars, grâce à la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA.

Elle a également augmenté ses prévisions de bénéfice ajusté par action à 9,55 dollars, contre 9,40 dollars précédemment.

Les actions étaient à la baisse de 5,8 % à 126,3 dollars, après avoir progressé de plus de 16 % depuis le début de l'année à la dernière clôture.

Les actions de Dell se négocient à 13,2 fois les prévisions de bénéfices, ce qui est supérieur aux 10,8 fois de HPE, mais bien inférieur aux 22,3 fois de l'indice S&P 500 .SPX . Le concurrent Super Micro se négocie à environ 16,3 fois les bénéfices anticipés.