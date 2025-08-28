Dell gagne du terrain avant la publication de son rapport après la cloche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N ont augmenté de 0,8 % à 133,56 $ jeudi, avant les résultats du deuxième trimestre attendus après la clôture du marché ** Dans son dernier rapport trimestriel, DELL a relevé ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la demande croissante pour ses serveurs alimentés par l'IA et équipés des puissantes puces de Nvidia NVDA.O

** Morgan Stanley, qui attribue à DELL la note "surpondéré", a relevé la semaine dernière son PT de 9 $ à 144 $

** La dynamique de l'IA devrait se poursuivre (et l'objectif de 15 milliards de dollars de serveurs IA devrait être revu à la hausse), les gains de parts et le contrôle des coûts devraient permettre d'obtenir des résultats supérieurs au consensus, a écrit Erik Woodring, analyste chez Morgan Stanley, dans une note

** Pour le trimestre clos en juillet, Wall Street voit DELL afficher un chiffre d'affaires de 29,17 milliards de dollars, en hausse d'environ 17 % par rapport à l'année précédente, et un BPA ajusté de 2,30 $, contre 1,89 $ il y a un an, selon les données de LSEG

** Sur 24 analystes couvrant DELL, la répartition des recommandations est de 20 "achat fort" ou "achat" et 4 "maintien"

** PT médian de 144,50 $ en hausse par rapport à 140 $ il y a un mois et par rapport à 128 $ le 28 mai

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé de ~16% depuis le début de l'année, ce qui correspond à peu près à la progression de ~15% du secteur technologique de l'indice S&P 500 .SPLRCT .