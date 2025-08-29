 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 708,32
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Plastivaloire: entouré après un relèvement d'objectifs annuels
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 10:33

(Zonebourse.com) - Plastivaloire s'envole de 24% après un relèvement de ses objectifs annuels, le fabricant de pièces plastiques complexes anticipant désormais une marge d'EBITDA supérieure à 8%, et non plus 'autour de 8%' comme estimé auparavant.

Prenant en compte la bonne activité du trimestre écoulé et les cadences annoncées par les donneurs d'ordre, le groupe rehausse aussi son objectif de chiffre d'affaires pour 2024-25, aux alentours de 690 millions d'euros, et non plus de 665 millions.

Sur son troisième trimestre 2024-25 (avril-juin), Plastivaloire revendique un chiffre d'affaires de 187,6 millions, en hausse de 10,7% (+13,1% à changes constants), grâce à 'des cadences de production bien orientées, tant dans l'automobile que dans l'industrie'.

Cette bonne performance permet de rattraper le retard pris en début d'exercice et porte le chiffre d'affaires à neuf mois à 533,6 millions d'euros, un niveau quasi stable (-0,3%) en données totales et en légère croissance de 0,8% à taux de change constant.

Valeurs associées

PLASTiVALOIRE
1,5400 EUR Euronext Paris +20,31%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank