Plastivaloire: entouré après un relèvement d'objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 10:33









(Zonebourse.com) - Plastivaloire s'envole de 24% après un relèvement de ses objectifs annuels, le fabricant de pièces plastiques complexes anticipant désormais une marge d'EBITDA supérieure à 8%, et non plus 'autour de 8%' comme estimé auparavant.



Prenant en compte la bonne activité du trimestre écoulé et les cadences annoncées par les donneurs d'ordre, le groupe rehausse aussi son objectif de chiffre d'affaires pour 2024-25, aux alentours de 690 millions d'euros, et non plus de 665 millions.



Sur son troisième trimestre 2024-25 (avril-juin), Plastivaloire revendique un chiffre d'affaires de 187,6 millions, en hausse de 10,7% (+13,1% à changes constants), grâce à 'des cadences de production bien orientées, tant dans l'automobile que dans l'industrie'.



Cette bonne performance permet de rattraper le retard pris en début d'exercice et porte le chiffre d'affaires à neuf mois à 533,6 millions d'euros, un niveau quasi stable (-0,3%) en données totales et en légère croissance de 0,8% à taux de change constant.





Valeurs associées PLASTiVALOIRE 1,5400 EUR Euronext Paris +20,31%