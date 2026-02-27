 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dell fait un bond en avant après avoir dépassé ses prévisions de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 00:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant de PC Dell Technologies DELL.N augmentent de 11 % à 134,25 $ après la fermeture des marchés

** La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour l'exercice 2027 , misant sur une demande croissante pour son serveur optimisé pour l'intelligence artificielle

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 138 et 142 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 125,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** BPA annuel ajusté de 12,90 dollars par action, contre 11,59 dollars estimés

** La société a annoncé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et une augmentation de 20 % de son dividende en espèces

** En 2025, l'action a augmenté de 9,2%

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
121,480 USD NYSE -1,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank