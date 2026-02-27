Dell fait un bond en avant après avoir dépassé ses prévisions de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du fabricant de PC Dell Technologies DELL.N augmentent de 11 % à 134,25 $ après la fermeture des marchés

** La société prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour l'exercice 2027 , misant sur une demande croissante pour son serveur optimisé pour l'intelligence artificielle

** Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 138 et 142 milliards de dollars, au-dessus des estimations de 125,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** BPA annuel ajusté de 12,90 dollars par action, contre 11,59 dollars estimés

** La société a annoncé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et une augmentation de 20 % de son dividende en espèces

** En 2025, l'action a augmenté de 9,2%