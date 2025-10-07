 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 975,45
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dell est plus optimiste sur ses perspectives à long terme grâce à l'IA
information fournie par AOF 07/10/2025 à 15:22

(AOF) - Le groupe informatique anticipe désormais une croissance annuelle du bénéfice par action ajusté de 15 % ou plus à long terme, soit près du double de l'objectif précédent de +8 %. Dell prévoit par ailleurs une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 7 à 9 %, contre un objectif précédent de 3 à 4 %. S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, Dell cible une croissance d'au moins 10% par an du dividende jusqu'en 2030, contre jusqu'en 2028 auparavant. Il compte en outre toujours distribuer plus 80% de son free cash flow ajusté sous la forme de rachats d'actions et de dividende.

" Les clients sont avides d'IA et des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle. Nous transformons avec succès cette demande en croissance et en flux de trésorerie solides que nous avons largement reversés aux actionnaires ", a déclaré le PDG, Michael Dell. " Alors que l'IA continue de se développer dans les entreprises et les administrations publiques du monde entier, les opportunités à venir sont énormes. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
149,730 USD NYSE +2,72%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Commission européenne dévoile mardi ses nouvelles mesures de protection pour les producteurs européens d'acier ( AFP / ANDER GILLENEA )
    L'UE déploie un arsenal sans précédent pour sauver sa production d'acier
    information fournie par AFP 07.10.2025 16:37 

    L'Union européenne passe à l'offensive sur l'acier: la Commission a dévoilé mardi des mesures sans précédent, dont le doublement des droits de douane sur les importations, afin de protéger les sidérurgistes face à une concurrence chinoise jugée déloyale et de plus ... Lire la suite

  • Kering (crédit photo : Adobe Stock / )
    Les changements de recommandations : Getlink, Nexans, LVMH, Kering...
    information fournie par Reuters 07.10.2025 16:30 

    * GETLINK GETP.PA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver", avec un objectif de cours à 16,5 euros. * NEXANS NEXS.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * LVMH LVMH.PA - Morgan Stanley relève ... Lire la suite

  • Un trader à la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les taux et l'IA en soutien
    information fournie par Reuters 07.10.2025 16:23 

    La Bourse de New York a ouvert légère hausse mardi, au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq, alors que l'attention se porte vers la politique monétaire américaine et une série d'annonces liées au secteur de l'intelligence artificielle. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 1er octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street fait fi de la prolongation de la paralysie budgétaire américaine
    information fournie par AFP 07.10.2025 16:16 

    La Bourse de New York évolue en petite hausse mardi, les investisseurs faisant abstraction des incertitudes politiques aux Etats-Unis, où l'arrêt partiel des activités de l'Etat fédéral se poursuit, pour continuer à se réjouir des perspectives d'assouplissement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank