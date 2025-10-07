Dell est plus optimiste sur ses perspectives à long terme grâce à l'IA

(AOF) - Le groupe informatique anticipe désormais une croissance annuelle du bénéfice par action ajusté de 15 % ou plus à long terme, soit près du double de l'objectif précédent de +8 %. Dell prévoit par ailleurs une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 7 à 9 %, contre un objectif précédent de 3 à 4 %. S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, Dell cible une croissance d'au moins 10% par an du dividende jusqu'en 2030, contre jusqu'en 2028 auparavant. Il compte en outre toujours distribuer plus 80% de son free cash flow ajusté sous la forme de rachats d'actions et de dividende.

" Les clients sont avides d'IA et des capacités de calcul, de stockage et de mise en réseau que nous fournissons pour déployer l'intelligence à grande échelle. Nous transformons avec succès cette demande en croissance et en flux de trésorerie solides que nous avons largement reversés aux actionnaires ", a déclaré le PDG, Michael Dell. " Alors que l'IA continue de se développer dans les entreprises et les administrations publiques du monde entier, les opportunités à venir sont énormes. "

