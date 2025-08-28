Dell chute après des prévisions de bénéfices inférieures aux estimations pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 août - ** Les actions de Dell Technologies DELL.N chutent de 4,5 % à 128 $ après la fermeture des marchés ** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,45 $ au troisième trimestre, inférieur aux estimations des analystes de 2,55 $, selon les données compilées par LSEG
** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre devrait se situer entre 26,5 et 27,5 milliards de dollars, contre une estimation de 26,05 milliards de dollars ** Augmentation des prévisions de revenus annuels de 105 à 109 milliards de dollars, par rapport à la fourchette de 101 à 105 milliards de dollars attendue précédemment
** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait s'élever à 9,55 dollars, contre 9,40 dollars prévus précédemment ** Dell augmente ses prévisions de livraisons de serveurs d'IA pour l'année fiscale 26 à 20 milliards de dollars
** L'action est en hausse de 16 % depuis le début de l'année
