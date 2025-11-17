Dell chute à la suite de la rétrogradation de Morgan Stanley à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de la société Dell Technologies

DELL.N , spécialisée dans l'informatique en nuage et l'informatique client, chutent de 6,6 % à 124,95 dollars

** Morgan Stanley double la note à "sous-pondérer" de "surpondérer"; réduit son objectif de cours à 110 $ contre 144 $

** La société de courtage indique que DELL est l'une des entreprises les plus durement touchées par la hausse des coûts des puces mémoire parmi les fabricants d'équipement d'origine (OEM) qu'elle couvre

** La société de courtage indique que Dell et HP HPQ.N sont "les plus vulnérables" en raison de leur exposition élevée à la mémoire vive dynamique et de leurs marges plus minces

** Les actions HP ont baissé de 4,0 % à 23,55 $

** Le courtier réduit les marges brutes/opérationnelles de Dell de ~150 points de base à ~220 points de base pour l'exercice 27 et le BPA de ~12% en raison des défis posés par la hausse des coûts des puces mémoire ** Jusqu'à la dernière clôture, Dell avait progressé de ~16 % et HP avait chuté de 25 % cette année