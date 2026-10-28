Delivery Hero revoit à nouveau à la hausse ses prévisions annuelles, le « quick commerce » étant le moteur de sa croissance

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(Ajout de la raison de la croissance au troisième trimestre au paragraphe 1, des commentaires du directeur général aux paragraphes 4, 5, 9, 10 et 11, de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 8 et des activités à Taïwan au paragraphe 9)

par Ozan Ergenay et Paolo Laudani

La société allemande de livraison de repas Delivery Hero DHER.DE , cible d’une offre publique d’achat de la part de son concurrent américain Uber UBER.N ,a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, après avoir annoncé une forte croissance trimestrielle, soutenue par l’expansion rapide de ses activités de « quick-commerce ».

La société table désormais sur une croissance de la valeur brute des marchandises (GMV), soit la valeur totale des commandes passées via ses plateformes, comprise entre 10 % et 12 % cette année, contre une fourchette initialement prévue de 9 % à 11 %.

Les analystes interrogés par l’entreprise prévoyaient en moyenne une croissance de la GMV de 9,1 %, pour atteindre 51,63 milliards d’euros en 2026.

Le directeur général Niklas Östberg a déclaré à Reuters que la forte dynamique de l’activité de « quick-commerce » du groupe, qui livre des produits alimentaires et d’autres articles du quotidien à la demande, était l’un des principaux moteurs à l’origine de la révision à la hausse des prévisions et des résultats trimestriels.

“Lorsqu’une partie non négligeable de l’activité affiche une croissance de 40 %, cela contribue à la croissance globale, et je pense que c’est la raison pour laquelle nous avons constaté une partie de cette accélération”, a déclaré Östberg.

Cette révision à la hausse des prévisions intervient alors que l’entreprise examine une offre de rachat émanant d’Uber, qui cherche à étendre sa présence internationale, dans un contexte d’incertitude persistante quant à la demande des consommateurs.

Le GMVde Delivery Hero au troisième trimestre s’est élevé à 13,9 milliards d’euros, en hausse de 13,6 % par rapport aux 12,2 milliards d’euros enregistrés un an plus tôt.

L'action est restée pratiquement inchangée en début de séance.

ACTIVITÉS À TAÏWAN EN COURS D'ÉVALUATION

Östberg a également indiqué que Delivery Hero évaluait toujours l’avenir de ses activités à Taïwan après que les autorités de régulation ont bloqué la semaine dernière la vente prévue de ses activités Foodpanda sur cette île à la société singapourienne Grab GRAB.O .

“Nous allons évaluer si nous continuons à exercer nos activités, si nous essayons de trouver un autre acquéreur ou non. Ces questions font toujours l’objet de discussions”, a-t-il déclaré.

Östberg a ajouté que la situation à Taïwan n’avait pas fait l’objet de discussions approfondies dans le cadre de la transaction avec Uber et ne constituait pas une condition de clôture.

(1 dollar = 0,8981 euros)