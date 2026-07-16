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Delivery Hero recule après l'annonce d'une offre publique d'achat par Uber
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 11:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, avec les commentaires des courtiers)

16 juillet - ** L'action de la société allemande Delivery Hero DHER.DE a chuté de 2,3% après qu'Uber UBER.N a lancé une offre publique d'achat de 14,8 milliards de dollars

** Uber a déclaré qu’il paierait 41,5 € (47,6 $) par action, soit une prime de 9% par rapport au cours de clôture de mercredi

** Jefferies note que le cours de l’action a déjà augmenté à la suite de précédentes fuites dans la presse

** "Nous voyons peu de marge de manœuvre pour que les actionnaires poussent à une hausse du prix, ni pour qu’un contre-offrant émerge", indique Jefferies

** Delivery Hero a également accepté de céder ses activités sur 14 marchés à la société américaine SSW Partners pour 1,4 milliard d’euros, dans le cadre d’une opération visant à faciliter l’obtention des autorisations réglementaires

** Le recours à un investisseur financier pour anticiper les questions de concurrence pourrait s’avérer fructueux, mais le long délai prévu pour la finalisation de l’opération (2e semestre 2027) laisse penser que l’examen ne sera pas simple, ajoute le courtier

** "Notre scénario de base est que nous sommes sur le point d’assister à une longue et lente sortie de DH des marchés boursiers", indique-t-il

** L'action de la société est stable à 09h02 GMT

** Le titre a progressé d’environ 67% depuis le début de l’année à la clôture de mercredi

(1 dollar = 0,8720 euro)

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