Delivery Hero en hausse après l'annonce d'une offre publique d'achat par Uber

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16 juillet - ** Le titre allemand Delivery Hero DHER.DE affiche une hausse de 2,5% en début de séance à Francfort, après qu’Uber

UBER.N a lancé une offre publique d’achat de 14,8 milliards de dollars ** Uber versera 41,5 € (47,6 $) par action, valorisant ainsi la société allemande de livraison de repas à environ 14,8 milliards de dollars ** Cette offre représente une prime d’environ 34% par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume de l’action Delivery Hero sur les trois mois précédant l’annonce du rachat ** Prosus PRX.AS , l'actionnaire principal de la société, a accepté de céder sa participation d'un peu moins de 17%, a indiqué Uber ** L'action de Delivery Hero a progressé d'environ 67% depuis le début de l'année à la clôture de mercredi

(1 dollar = 0,8720 euro)