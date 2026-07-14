Delivery Hero confirme qu'il est en pourparlers concernant une éventuelle acquisition par Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Delivery Hero DHER.DE a confirmé mardi que des négociations avancées étaient en cours avec Uber Technologies UBER.N en vue d'un rachat de la société allemande de livraison de repas.

Delivery Hero a indiqué que l'offre potentielle serait adressée à l'ensemble de ses actionnaires et qu'elle ne ferait aucun commentaire sur les spéculations concernant le prix de l'offre.

(1 dollar = 0,8751 euro)