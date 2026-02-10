Delfingen : Top line solide hors devises et FTT

Publication du chiffre d’affaires 2025
Après avoir publié un CA 9M de 310,6 M€, en retrait de -4,4%, Delfingen annonce un chiffre d’affaires 2025 de 400,3 M€, en baisse de -5,5%, en dessous des attentes (consensus à 404,9 M€). Le T4 (-9,4%) a été particulièrement impacté par l’évolution de l’EUR/USD sur la période et par un fort ralentissement de l’activité industrielle en Europe. La guidance 2025 (MOC supérieure à 7% et désendettement) est confirmée, mais Delfingen indique maintenant attendre une stabilité de son chiffre d’affaires à taux de change constants (vs 430 M€ précédemment) en 2026, tout en maintenant une nouvelle amélioration de la rentabilité et du désendettement.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ (7,0x EV/EBIT 2026e sur nos estimations). Nous pensons qu’à moyen terme, la diversification en cours vers l’industriel, si elle réussit, permettra au titre de rerater vers des multiples significativement plus riches qu’actuellement.
