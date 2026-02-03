Delfingen s'allie à la Solar Impulse Foundation pour renforcer son engagement environnemental
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:15
Delfingen annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec la Solar Impulse Foundation, présidée par Bertrand Piccard, afin d'amplifier et structurer son engagement environnemental.
Cette alliance repose sur une convergence de valeurs et vise à accroître la visibilité des actions menées par Delfingen, notamment via sa fondation, en s'appuyant sur la notoriété et le réseau international de la fondation.
Le partenariat prévoit également l'intégration de certaines "Solutions Efficientes" labellisées par la Solar Impulse Foundation, reconnues pour leur viabilité économique et leur impact environnemental positif.
Ces solutions permettront au groupe d'optimiser ses initiatives, en particulier dans les domaines de l'accès à un logement décent, de l'éducation et de la protection de l'environnement.
"En nous associant à la Solar Impulse Foundation, nous intégrons une expertise de pointe qui garantira la pertinence et la pérennité de nos actions environnementales", déclare Gérald Streit, PDG du Groupe Delfingen et président de la Fondation Delfingen.
Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des engagements du groupe, après les actions menées depuis 2021 avec l'initiative Plastic Odyssey.
Valeurs associées
|34,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,16%
