 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Delfingen s'allie à la Solar Impulse Foundation pour renforcer son engagement environnemental
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:15

Le spécialiste des solutions de protection des câblages entend donner une nouvelle dimension à sa stratégie de développement durable.

Delfingen annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec la Solar Impulse Foundation, présidée par Bertrand Piccard, afin d'amplifier et structurer son engagement environnemental.

Cette alliance repose sur une convergence de valeurs et vise à accroître la visibilité des actions menées par Delfingen, notamment via sa fondation, en s'appuyant sur la notoriété et le réseau international de la fondation.

Le partenariat prévoit également l'intégration de certaines "Solutions Efficientes" labellisées par la Solar Impulse Foundation, reconnues pour leur viabilité économique et leur impact environnemental positif.

Ces solutions permettront au groupe d'optimiser ses initiatives, en particulier dans les domaines de l'accès à un logement décent, de l'éducation et de la protection de l'environnement.

"En nous associant à la Solar Impulse Foundation, nous intégrons une expertise de pointe qui garantira la pertinence et la pérennité de nos actions environnementales", déclare Gérald Streit, PDG du Groupe Delfingen et président de la Fondation Delfingen.

Ce partenariat s'inscrit dans la continuité des engagements du groupe, après les actions menées depuis 2021 avec l'initiative Plastic Odyssey.

Valeurs associées

DELFINGEN
34,9000 EUR Euronext Paris +1,16%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank