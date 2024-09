Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delfingen: le titre chute, résultats semestriels en recul information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Delfingen chute de presque 7% mardi à la Bourse de Paris dans le sillage de la publication de ses résultats de premier semestre, ressortis en baisse dans un marché jugé compliqué.



Le spécialiste de la protection des câblages à destination des marchés automobile et industriel a fait état d'un chiffre d'affaires de 224,7 millions d'euros, en baisse de 3,9%, pour les six premiers mois de l'année.



A périmètre constant, c'est-à-dire hors acquisitions et en neutralisant l'effet des taux de change, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 5,6%.



Son résultat opérationnel (Ebitda) s'est quant à lui replié de 8,3% à 22,8 millions d'euros, contre 25,4 millions d'euros sur la même période de l'an dernier.



Delfingen a par ailleurs annoncé le lancement d'une nouvelle feuille de route, baptisée 'Impulse 2026', censée lui permettre de renouer avec la croissance.



L'objectif est d'afficher un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 430 millions d'euros d'ici à la fin 2026, pour une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5%, à comparer avec 5,2% au premier semestre de cette année.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF disent croire en une 'étape de transition' en 2024 et 2025, avant une 'reprise plus solide' en 2026.



S'ils maintiennent leur opinion 'surperformance', leur objectif de cours retombe néanmoins de 48 à 41 euros.



Les équipes d'Euroland, elles aussi à l'achat que le titre, abaissent également leur cible, ramenée de 48 à 40 euros.



'Nous pensons que le plan arrive à point nommé et devrait redonner un nouvel élan à l'equity story du groupe', indique la société de Bourse.





