DELFINGEN : Le Groupe Delfingen s'allie à la Solar Impulse Foundation pour un engagement environnemental amplifié

Communiqué de presse

Le Groupe Delfingen s'allie à la Solar Impulse Foundation pour un engagement environnemental amplifié

ANTEUIL, le 3 février – Le Groupe Delfingen franchit un nouveau cap dans la mise en œuvre de ses engagements environnementaux en annonçant un partenariat stratégique avec la prestigieuse Solar Impulse Foundation, menée par l'explorateur et visionnaire Bertrand PICCARD.

Cette alliance est le fruit d'une convergence de valeurs profondes avec celles de la famille dirigeante du Groupe, et vise à donner une nouvelle dimension à l'engagement du Groupe en faveur du développement durable.

Ce rapprochement s'articule autour de deux objectifs majeurs :

Amplifier la résonance : utiliser la notoriété et le réseau de la Solar Impulse Foundation pour mieux faire connaître l'engagement et les actions de terrain du Groupe DELFINGEN, notamment à travers sa Fondation.

S'associer aux solutions : intégrer et soutenir certaines des "Solutions Efficientes" sélectionnées par l'équipe de Bertrand PICCARD. Ces solutions, économiquement viables et écologiquement protectrices, permettront à Delfingen d'optimiser l'impact environnemental de ses propres initiatives, notamment celles relatives à l'accès à un logement décent, aux projets d'éducation et pour l'environnement.

" Nous sommes convaincus que l'efficacité passe par l'innovation. En nous associant à la Solar Impulse Foundation, nous intégrons une expertise de pointe qui garantira la pertinence et la pérennité de nos actions environnementales. C'est un pas audacieux pour montrer l'exemple aux générations futures ," commente Gérald STREIT, PDG du Groupe Delfingen et Président de la Fondation Delfingen.

“ Insuffler l'esprit d'exploration pour bousculer notre perception du monde et des lois qui le gouverne, inspirer des industries à repenser leurs manières de produire et d'utiliser l'énergie, avancer avec responsabilité vers une croissance qualitative, voici les clés des solutions de demain ” Bertrand PICCARD, Initiateur & Président de La Fondation Solar Impulse.

Ce partenariat est une suite logique aux actions mises en œuvre avec l'initiative Plastic Odyssey, en 2021

(De gauche à droite) Gérald STREIT, Bertrand PICCARD et Michèle PICCARD lors du Pioneers Forum, le 8 octobre 2025 à Bruxelles

À propos de Delfingen ( www.delfingen.com )

Delfingen est un leader mondial des solutions de protection des câbles électriques en environnements difficiles pour différents types d'industries (automobile, robotique, exploitation minière, agriculture, énergie, etc.). Entreprise familiale dont le siège social est en France, Delfingen emploie 3 800 collaborateurs et dispose d'une présence mondiale au plus proche de ses clients, avec 40 bureaux dans 20 pays sur quatre continents. Delfingen est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ADEL).

À propos de la Solar Impulse Foundation

Créée par l'explorateur visionnaire Bertrand PICCARD, la Solar Impulse Foundation œuvre pour une écologie unificatrice, synonyme de prospérité.

En identifiant, labellisant et promouvant des innovations propres et rentables à travers le monde, elle accélère le déploiement de ces technologies capables de moderniser nos économies, de réduire le gaspillage et d'augmenter les profits ainsi que le bien-être social. L'efficience - obtenir plus avec moins - est la boussole de cet effort, permettant la transition d'une économie quantitative destructrice vers une économie qualitative et durable.

A ce jour, plus de 1 600 solutions labellisées “Solar Impulse Efficient Solutions” ont été certifiées pour leurs performances environnementales et économiques dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, de la construction, de l'industrie et de l'agriculture, et sont répertoriées dans un moteur de recherches en libre accès, le Solutions Explorer. Pour promouvoir leur adoption, la Fondation mobilise un vaste écosystème d'acteurs publics et privés, allant des start-ups aux leaders du marché, incluant des municipalités, des Etats, des fonds d'investissement, des organisations internationales et des banques multilatérales de développement, avec un objectif unique : une transition efficace et durable.

Contact Presse : Christophe Clerc - cclerc@delfingen.com