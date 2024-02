DELFINGEN INDUSTRY : Solide progression du chiffre d'affaires 2023 de +9,5 %

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 5 février 2024

Solide progression du chiffre d'affaires 2023 de +9,5 %

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, publie son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre 2023 et de l'année 2023.

En M€

non audité T4 12M 2022 2023 Δ Δ

organique 2022 2023 Δ Δ

organique 1 Mobilité 89,0 91,9 +3,2 % +5,5 % 357,2 386,9 +8,3 % +10,3 % Industriel 14,2 15,9 +12,4 % +1,5 % 59,9 69,8 +16,4 % +5,4 % Total 103,2 107,8 +4,5 % +4,9 % 417,1 456,7 +9,5 % +9,6 %

Hausse de +4,5% de l'activité au 4 ème trimestre 2023

Au 4 ème trimestre 2023, DELFINGEN enregistre un chiffre d'affaires en croissance de +4,5 % à 107,8 M€, intégrant un effet de change de -3,3 % lié à l'évolution défavorable de la parité €/$ sur le trimestre et un effet périmètre de +2,8 % lié aux acquisitions début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée.

A périmètre et taux de change constants, l'activité ressort en hausse de +4,9 %.

Les ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 91,9 M€, en hausse de +3,2 % (+5,5 % à périmètre et taux de change constants). Après une activité record en octobre, le quatrième trimestre s'est caractérisé par un ralentissement de l'activité en novembre et décembre particulièrement en zone Amériques en contrecoup des mouvements de grève de l'UAW avec une forte exposition de l'usine de Celaya au Mexique. Si la production automobile a continué de croître au quatrième trimestre, le mois de décembre a connu un coup de frein brutal en Europe (-5,2%)et dans une moindre mesure en Amériques du Nord (-1,6 %).

Les ventes du marché Industriel, un axe de diversification des activités du Groupe, renouent avec la croissance à 15,9 M€ soit +1,5 % à périmètre et taux de change constants, et +12,4 % avec l'intégration de REIKU.

Chiffre d'affaires 2023 de 456,7 M€, en croissance de +9,5 %

Le chiffre d'affaires s'élève sur l'année 2023 à 456,7 M€, en croissance de +9,5 % (+9,6 % à périmètre et taux de change constants). Hors effet de change de -2,3 % lié à l'évolution défavorable de la parité €/$ sur l'exercice, et intégrant un effet périmètre de +2,1 %, le chiffre d'affaires ressort à 466,2 M€ en croissance de +11,8 % (à comparer avec une guidance à 465 M€) .

Sur la période, les deux activités, Mobilité et Industriel, contribuent à la performance annuelle avec des croissances respectives de +8,3 % et +16,4% (+10,3 % et +5,4 % à périmètre et taux de change constants).

L'activité Textile confirme par ailleurs son potentiel de relais de croissance du Groupe, avec un chiffre d'affaires de 80,0 M€ en 2023, en croissance de +22,6 % par rapport à 2022.

Fort de ses positions stratégiques de référence auprès des principaux câbleurs mondiaux, et malgré le ralentissement observé en fin d'année, DELFINGEN a continué de surperformer le marché automobile mondial en 2023 (+1 pt), portée par les zones Asie (+8,3 pts) et Amériques (+2,6 pts) tout en poursuivant la rationalisation du portefeuille produits en Europe.

Analyse du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

Sur l'année 2023, l'ensemble des régions affiche des hausses soutenues, malgré le ralentissement du marché automobile enregistré en fin d'année :

En M€

non audité T4 12M 2022 2023 Δ Δ

organique 2022 2023 Δ Δ

organique Europe - Afrique 46,7 51,5 +10,2 % +6,1 % 193,6 215,4 +11,3 % +8,8 % Amériques 42,5 42,1 -0,9 % +4,6 % 174,1 184,7 +6,1 % +8,8 % Asie 14,1 14,3 +1,5 % +1,9 % 49,4 56,6 +14,6 % +15,9 % Total 103,2 107,8 +4,5 % +4,9 % 417,1 456,7 +9,5 % +9,6 %

Adaptation de l'objectif de marge opérationnelle courante 2023 aux conditions du marché de l'automobile en fin d'année

En dépit d'un chiffre d'affaires en hausse sur l'exercice, DELFINGEN adapte à environ 6 % son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, contre 6,5 % fixé initialement. Cette révision de l'objectif est liée à la plus faible activité en fin d'année. Le résultat opérationnel courant serait néanmoins en hausse de +30 % par rapport à 2022.

Sur le terrain de la structure financière, le Groupe anticipe dans la poursuite du 1 er semestre la génération d'un free cash-flow positif, et la diminution de son besoin en fonds de roulement sur l'ensemble de l'exercice. Conjugués à la réduction de sa dette courante (hors acquisitions des sociétés REIKU GmbH et AHN Chem Co. Ltd), DELFINGEN poursuit ainsi le renforcement de sa structure financière.

Prochain rendez-vous :

2 avril 2024 : publication des résultats de l'exercice 2023 (après clôture de la bourse)

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est un équipementier automobile, leader mondial dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, sur les marchés de la mobilité et de l'industrie.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 42 implantations dans 22 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des nouveaux enjeux de la mobilité d'aujourd'hui et de demain : électrification, connectivité, conduite autonome, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Roth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

