DELFINGEN INDUSTRY : Le groupe DELFINGEN affirme l'identité de ses marques

Communiqué de presse

Le groupe DELFINGEN affirme l'identité de ses marques

ANTEUIL, le 20 novembre 2025 -

Le groupe Delfingen, leader historique dans la protection des câblages électriques pour l'automobile,

annonce aujourd'hui une transformation majeure de sa stratégie d'approche des marchés, et

confirme son ambition commerciale en s'appuyant sur la notoriété de ses différentes marques.

Cette évolution stratégique reflète la diversification réussie du groupe et son engagement à se

positionner comme un acteur global, non seulement dans l'automobile, mais aussi sur de nouveaux

marchés industriels à valeur ajoutée, centré sur son coeur de métier de la protection des câblages,

tels que la robotique, le train, les matériels off-road (agriculture, construction, mine), l'énergie, les

datas center...

Ainsi, les marques DROSSBACH, SCHLEMMER et REIKU, fortes de leurs identités, savoirsfaire

et marchés propres voient leur autonomie renforcée, tout en bénéficiant de la réputation

de DELFINGEN synonyme, depuis plus de 70 ans dans le secteur automobile, d'excellence, de

qualité et de compétitivité ancrée autour de valeurs humaines fortes.

La marque DELFINGEN, dédiée au marché automobile, devient DELFINGEN AUTOMOTIVE et

conserve son identité visuelle, reflet de son leadership et de son expertise reconnue.

Le groupe Delfingen a, quant à lui, pour mission d'animer ce portefeuille de marques et de

soutenir le développement de chacune d'entre elles. Le groupe adopte une nouvelle identité

visuelle avec un logo simple et moderne. Le groupe se dote aussi d'un nouveau site internet

( www.delfingengroup.com ) qui reprend l'ensemble des informations relatives à sa présentation,

ses engagements sociétaux et les données utiles aux actionnaires et investisseurs.

« Cette nouvelle identité affirme les ambitions de DELFINGEN, qui n'est plus seulement un

équipementier leader de l'automobile, mais un groupe industriel global, capable de créer de la

valeur sur de multiples marchés », déclare Gérald STREIT. « Ce changement renforce notre

attractivité auprès des investisseurs et des futurs talents qui souhaitent nous rejoindre dans cette

aventure. »

Tél. : 03 81 90 73 00

www.delfingengroup.com

Rue Emile Streit

25340 Anteuil

France

À propos de Delfingen ( www.delfingengroup.com )

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement

contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à

travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents :

Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au coeur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité

et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de

l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25

SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : nGyfksebamfIxpubY8tnmGhmaZtmyGacbGGVk5RsmJfJbWuVyGpobZeeZnJml2do

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95222-cp-annonce.pdf