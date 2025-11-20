 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 926,00
-0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DELFINGEN INDUSTRY : Le groupe DELFINGEN affirme l'identité de ses marques
information fournie par Actusnews 20/11/2025 à 17:45

Communiqué de presse
Le groupe DELFINGEN affirme l'identité de ses marques
ANTEUIL, le 20 novembre 2025 -
Le groupe Delfingen, leader historique dans la protection des câblages électriques pour l'automobile,
annonce aujourd'hui une transformation majeure de sa stratégie d'approche des marchés, et
confirme son ambition commerciale en s'appuyant sur la notoriété de ses différentes marques.
Cette évolution stratégique reflète la diversification réussie du groupe et son engagement à se
positionner comme un acteur global, non seulement dans l'automobile, mais aussi sur de nouveaux
marchés industriels à valeur ajoutée, centré sur son coeur de métier de la protection des câblages,
tels que la robotique, le train, les matériels off-road (agriculture, construction, mine), l'énergie, les
datas center...
Ainsi, les marques DROSSBACH, SCHLEMMER et REIKU, fortes de leurs identités, savoirsfaire
et marchés propres voient leur autonomie renforcée, tout en bénéficiant de la réputation
de DELFINGEN synonyme, depuis plus de 70 ans dans le secteur automobile, d'excellence, de
qualité et de compétitivité ancrée autour de valeurs humaines fortes.
La marque DELFINGEN, dédiée au marché automobile, devient DELFINGEN AUTOMOTIVE et
conserve son identité visuelle, reflet de son leadership et de son expertise reconnue.
Le groupe Delfingen a, quant à lui, pour mission d'animer ce portefeuille de marques et de
soutenir le développement de chacune d'entre elles. Le groupe adopte une nouvelle identité
visuelle avec un logo simple et moderne. Le groupe se dote aussi d'un nouveau site internet
( www.delfingengroup.com ) qui reprend l'ensemble des informations relatives à sa présentation,
ses engagements sociétaux et les données utiles aux actionnaires et investisseurs.
« Cette nouvelle identité affirme les ambitions de DELFINGEN, qui n'est plus seulement un
équipementier leader de l'automobile, mais un groupe industriel global, capable de créer de la
valeur sur de multiples marchés », déclare Gérald STREIT. « Ce changement renforce notre
attractivité auprès des investisseurs et des futurs talents qui souhaitent nous rejoindre dans cette
aventure. »
Tél. : 03 81 90 73 00
www.delfingengroup.com
Rue Emile Streit
25340 Anteuil
France
À propos de Delfingen ( www.delfingengroup.com )
Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement
contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).
Entreprise familiale, de plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à
travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents :
Amériques, Europe, Afrique et Asie.
Delfingen s'inscrit au coeur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité
et exigences environnementales.
Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de
l'association MiddleNext.
DELFINGEN
Christophe CLERC
Vice-Président Exécutif - Finances
cclerc@delfingen.com
T. +33 (0)1 81 70 37 00
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations investisseurs
Benjamin LEHARI
benjamin.lehari@seitosei-actifin.com
T. +33 (0) 1 56 88 11 25
SEITOSEI.ACTIFIN
Relations Presse
Isabelle DRAY
isabelle.dray@seitosei-actifin.com
T. +33 (0)1 56 88 11 29


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nGyfksebamfIxpubY8tnmGhmaZtmyGacbGGVk5RsmJfJbWuVyGpobZeeZnJml2do
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95222-cp-annonce.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

DELFINGEN
30,9000 EUR Euronext Paris +1,98%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Rentrée des classes à Lyon, le 1er septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Education: des résultats contrastés aux évaluations nationales, le collège à la peine
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:30 

    Le ministère de l'Education a publié jeudi les résultats des évaluations nationales passées en septembre par les écoliers, collégiens et lycéens, qui montrent un bilan contrasté et parfois "préoccupant" au collège, sur lequel il faut "faire porter l’effort", selon ... Lire la suite

  • Eiffage (Crédit: L. Grassin / )
    Eiffage remporte un contrat pour le Grand Prix urbain de Madrid en 2026
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:24 

    (AOF) - Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s’élève à 68 millions d’euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux ... Lire la suite

  • aurea recyclage (Crédit: / Aurea)
    Aurea : cooptation d’un nouvel administrateur
    information fournie par AOF 20.11.2025 18:17 

    (AOF) - Aurea, l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d’administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l’unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder ... Lire la suite

  • Shein ne dit pas refuser le principe d'une audition mais évoque un problème d'agenda. ( AFP / Julie SEBADELHA )
    La convocation de Shein devant les députés décalée au 2 décembre
    information fournie par AFP 20.11.2025 18:15 

    "Pas en mesure" d'être présent le 26 novembre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale en raison d'une audience judiciaire le même jour, Shein est désormais convoqué le 2 décembre, a appris l'AFP jeudi. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank