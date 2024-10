DELFINGEN INDUSTRY : La Fondation DELFINGEN et Plastic Odyssey unissent leurs forces aux Philippines pour lutter contre la pollution plastique

Créée en 2007, la Fondation DELFINGEN s'engage à travers cinq axes principaux : l'environnement, l'habitat, la santé, l'éducation et le handicap. La Fondation DELFINGEN contribue chaque année à des actions durables, en allouant 1% du résultat net de DELFINGEN à ses projets. Elle œuvre pour l'autonomie des populations en développant des solutions pérennes.



Plastic Odyssey est une expédition de trois ans autour du monde, visant à identifier, documenter et diffuser des solutions de recyclage du plastique à faible coût et facilement reproductibles. L'objectif est de créer un réseau mondial d'entrepreneurs du recyclage, de promouvoir des pratiques durables et de réduire la pollution plastique à sa source.