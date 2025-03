DELFINGEN INDUSTRY : DES RESULTATS 2024 SOLIDES : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE DE 5,6% ET BAISSE DE L'ENDETTEMENT

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 31 mars 2025

DES RESULTATS 2024 SOLIDES : MARGE OPERATIONNELLE COURANTE DE 5,6% ET BAISSE DE L'ENDETTEMENT

Marge opérationnelle courante de 5,6% du chiffre d'affaires (vs. objectif fixé à « supérieur à 5% »)

Génération d'un free cash-flow de 14,9 M€ (3,5% du chiffre d'affaires) et d'un cash-flow net de 3,4 M€

Réduction du BFR de 5 M€

Diminution de l'endettement financier net à 115,1 M€, représentant un gearing de 77% et un leverage de 3,02 (hors IFRS 16)

Avancées significatives dans l'exécution du plan IMPULSE 2026

Proposition de versement d'un dividende de 0,77 € par action au titre de l'exercice 2024

Gérald Streit, Président Directeur Général de DELFINGEN, déclare :

« Dans un contexte exigeant, DELFINGEN a fait preuve d'agilité et de réactivité en lançant dès le second semestre 2024 son plan stratégique IMPULSE 2026. Structuré autour de trois axes – consolidation de nos positions de leadership, rationalisation ciblée des activités les moins contributives et accélération de notre diversification vers les marchés industriels – ce plan a déjà généré des effets positifs en 2024.

Porté par un second semestre solide, l'exercice 2024 se clôture sur des résultats conformes à nos objectifs : une marge opérationnelle courante de 5,6%, un free cash-flow et un cash-flow net positifs, une réduction du besoin en fonds de roulement et une diminution de notre endettement financier net.

Ces performances sont le fruit de l'engagement et de la compétence de nos équipes, que je remercie sincèrement.

En 2025, nous poursuivrons l'exécution de notre feuille de route stratégique avec l'ambition de bâtir un modèle plus résilient, de renforcer durablement notre rentabilité et de créer davantage de valeur. »

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), un leader mondial de la protection des câblages en environnement contraignant, publie ses résultats annuels 2024.

Les comptes consolidés, arrêtés par le Conseil d'administration du 28 mars 2025, ont été audités et les rapports de certification sont en cours d'établissement.

En millions € - données auditées S1 2023 S2 2023 S1 2024 S2 2024 2023 2024 VAR Chiffre d'affaires 233,9 222,8 224,7 199,0 456,7 423,7 -7,2% EBITDA 25,4 23,6 22,8 23,4 49,0 46,2 -5,8% En % du CA 10,9% 10,6% 10,1% 11,8% 10,7 % 10,9% +0,2 pt Résultat opérationnel courant 16,0 12,1 11,7 12,1 28,1 23,8 -15,6% En % du CA 6,8% 5,4% 5,2% 6,1% 6,2% 5,6% -0,6 pt Produits et charges opérationnels non courants (1,6) (2,7) (10,3) 2,7 (4,3) (7,6) na Résultat opérationnel 14,4 9,4 1,4 14,8 23,8 16,2 -32,2% Résultat financier (4,4) (5,2) (4,5) (4,9) (9,6) (9,4) na Impôts (3,0) (4,2) (2,4) (4,5) (7,2) (6,9) na RNPG 7,0 (0,1) (5,6) 5,5 6,9 (0,1) na En % du CA 3,0% 0% -2,5% 2,8% 1,5% 0% -1,5 pt

Une évolution de l'activité conforme aux anticipations

Sur l'exercice 2024, le chiffre d'affaires s'élève à 423,7 M€, en baisse de 7,2 % par rapport à l'exercice 2023, intégrant un effet de change de -0,2 % et un effet périmètre de +1,0 % [1] . À périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 8,0 %.

Cette évolution annuelle doit s'analyser en tenant compte des éléments suivants :

La poursuite de gains de parts de marché dans les activités textiles en Europe ;

La fin de vie de contrats ex-Schlemmer dans le domaine des pièces injectées (11 M€) ;

La fin de vie de contrats dans l'activité tubes techniques pour les fluides (7 M€), activité restructurée dans le cadre du plan IMPULSE 2026 ;

L'évolution globale du marché automobile sur l'exercice 2024 marqué par un recul global des ventes de véhicules, notamment en Europe.

Des premières avancées significatives dans l'exécution du plan IMPULSE 2026

Dans cet environnement économique marqué par une visibilité réduite et un ralentissement des décisions d'investissements chez ses grands donneurs d'ordre, le Groupe a défini, au cours du second semestre 2024, une nouvelle feuille de route stratégique [2] , le plan IMPULSE 2026. Ce plan vise à orienter et structurer le développement de l'entreprise et ses performances financières.

Articulé autour de 3 axes principaux (optimisation, rationalisation et accélération), le plan IMPULSE 2026 est destiné à permettre au Groupe de mobiliser plus efficacement ses ressources, de s'adapter aux défis de ses marchés et d'en saisir toutes les opportunités.

Conformément à ses engagements, le Groupe a réalisé dès le second semestre 2024 des avancées notables dans la mise en œuvre de cette feuille de route, avec des premières mesures qui commencent déjà à porter leurs fruits.

Sur le premier axe relatif à l'optimisation de ses positions de leadership dans l'activité de systèmes de protection (PS) – Automobile , DELFINGEN a procédé avec succès à :

Concentration de ses activités d'Europe de l'Est en Roumanie et fermeture du site slovaque ;

Lancement de l'activité textile en Chine ;

Montée en puissance de l'activité textile au Mexique et au Honduras ;

Amélioration de l'efficience et de la performance opérationnelle sur quelques usines cibles ;

Migration des sites ex-Schlemmer vers les systèmes d'information du Groupe.

Sur le deuxième axe relatif à la rationalisation de la business unit (BU) de tubes pour les transferts de fluides , dont la sous-performance dégradait significativement ses résultats, DELFINGEN a, comme prévu, procédé à :

L'arrêt de certains contrats clients non contributifs, représentant en année pleine un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 M€, permettant un recentrage stratégique sur l'extrusion de tubes techniques (annelés, multicouches, matériaux composites, ...), à plus forte valeur ajoutée ;

Des premières mesures de réduction des effectifs qui vont se poursuivre en 2025 pour atteindre environ 450 postes concernés ;

L'amélioration de la marge opérationnelle de plus de 3 M€ ;

La réduction du BFR de 4 M€ ;

Une diminution de l'enveloppe annuelle d'investissements de 2 M€.

Les coûts liés à cette restructuration sont de l'ordre de 8,0 M€ (dont 4 M€ en impact trésorerie), incluant des coûts de personnel, commerciaux, de fermeture d'usine et des dépréciations d'actifs. Ces coûts étaient déjà provisionnés en charges opérationnelle non courantes au 30 juin 2024.

Sur le troisième axe visant l'accélération sur le marché Industriel, hors automobile, DELFINGEN a mis en place dès le second semestre 2024 une organisation dédiée spécifiquement à ce marché stratégique. Cette structure permet d'allouer des ressources propres à ce segment afin d'accélérer la diversification, de saisir les opportunités de croissance dans des marchés porteurs tels que la robotique, l'automatisation industrielle ou encore les équipements électriques, et de renforcer les synergies commerciales et opérationnelles.

La mise en œuvre du plan stratégique IMPULSE 2026 se poursuit activement au premier semestre 2025, permettant d'inscrire le Groupe dans un nouveau cycle de croissance qualitative au niveau opérationnel et financier.

Marge opérationnelle courante de 5,6%, conforme à l'objectif fixé

Les premiers effets du plan IMPULSE 2026 se sont ressentis au second semestre 2024 permettant d'améliorer globalement les résultats de l'exercice 2024 par rapport au 1 er semestre.

Ainsi, conformément à l'objectif que le Groupe s'était fixé pour 2024 d'atteindre un taux de marge opérationnelle courante supérieur à 5% de son chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant s'élève à 23,8 M€, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 5,6 %.

Au-delà de l'amélioration de sa marge brute, qui s'explique par la baisse du prix des principales matières premières utilisées par le groupe, par l'appréciation de la qualité du mix-produits suite au repositionnement de l'activité FTT et par l'amélioration de la performance opérationnelle de certains sites, DELFINGEN a notamment bénéficié des mesures de rationalisation mise en place au second semestre dans le cadre du plan IMPULSE 2026 et à une discipline stricte en matière de dépenses. Au second semestre, le taux de marge opérationnel s'est même élevé à 6,1% du chiffre d'affaires supérieur au taux de 5,2% qui avait été enregistré au premier semestre 2024, conformément aux engagements que le Groupe avait pris.

Après comptabilisation de charges opérationnelles non courantes pour un montant de 7,6 M€ liées aux efforts de réorganisation, inférieures à l'enveloppe de 9 M€ initialement prévue, aux coûts de l'endettement financier et de la charge d'impôt (6,9 M€), le résultat net part du Groupe est proche de l'équilibre (-0,1 M€).

Génération de cash, réduction du BFR et désendettement

A fin décembre 2024, les capitaux propres s'élèvent à 148,9 M€ contre 147,4 M€ à fin 2023.

La capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt est de 46,2 M€ soit 10,9 % du chiffre d'affaires.

DELFINGEN a généré un free cash-flow de 14,9 M€ (représentant 3,5 % du chiffre d'affaires) et un cash-flow net de 3,4 M€, dont respectivement 10,4 M€ et 3,1 M€ au second semestre 2024.

Le besoin en fonds de roulement a diminué de 5,0 M€ entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 démontrant une bonne maitrise du Groupe à l'égard de ses principaux équilibres financiers.

Conformément à ses engagements, l'endettement financier net est en diminution ressortant à 146,6 M€ au 31 décembre 2024 (contre 147,4 M€ à fin 2023), intégrant une variation de 31,5 M€ liée à de la dette IFRS 16. A périmètre constant et hors IFRS 16, l'endettement financier net ressort à 115,1 M€, en diminution de 3,9 M€ par rapport à fin 2023.

Proposition d'un dividende de 0,77 € par action au titre de l'exercice 2024

Le Conseil d'administration de DELFINGEN Industry proposera à l'Assemblée générale du 5 juin 2025, le versement d'un dividende de 0,77 € par action au titre de l'exercice 2024, témoignant à la fois de la confiance du management dans les fondamentaux du Groupe et de la gratitude à l'égard de ses actionnaires restés fidèles malgré un contexte boursier difficile.

Perspectives

En 2025, le Groupe poursuivra l'exécution de sa feuille de route IMPULSE 2026 avec pour ambition d'engager un cycle de croissance qualitative en priorisant la valeur aux volumes, d'atteindre une rentabilité parmi les meilleures du secteur et de devenir plus résilient pour mieux faire face aux cycles économiques. Pour rappel, DELFINGEN s'est fixé dans ce cadre comme objectifs à l'horizon 2026 :

Un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 M€, après arrêt de plus de 25 M€ de contrats commerciaux FTT ;

Une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5%, avec un effet attendu du plan de restructuration FTT de +1,2 pts, un gain d'efficience opérationnelle de +1 pt, un plan d'économie et de simplification sur les services support de 5 M€ annuel et ce, malgré un contexte toujours inflationniste sur les salaires ;

Un levier d'endettement inférieur à 2,25x, suite à l'amélioration de la rentabilité, une réduction ciblée du plan d'investissement de 5 M€ en 2025 et 2026, et le gain de BFR sur les activités arrêtées de FTT.

Prochain rendez-vous :

6 mai 2025 : publication du chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025 (après clôture de la Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant.

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques pour l'automobile et l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

[1] L'effet périmètre est lié aux acquisitions début avril 2023 des sociétés REIKU GmbH en Allemagne et AHN Chem Co. Ldt en Corée

[2] Voir communiqué de presse du 9 septembre 2024