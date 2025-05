DELFINGEN INDUSTRY : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 6 mai 2025

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025

Evolution du chiffre d'affaires en ligne avec les attentes du plan « IMPULSE 2026 »

Bonne dynamique des ventes de l'activité Textile en hausse de +15%

Poursuite de l'expansion sur le marché stratégique de l'Inde

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), un leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant, publie son chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2025.

Gérald Streit, Président Directeur Général de DELFINGEN, déclare :

« Ce début d'année confirme la cohérence et la pertinence de nos choix stratégiques. L'activité Textile s'affirme comme un moteur de croissance durable, notre présence sur le marché clé de l'Inde se renforce, et notre modèle d'affaires fondé sur la « deep localization » nous confère une agilité précieuse dans un monde en recomposition. Nous poursuivons avec discipline et engagement le déploiement de notre feuille de route IMPULSE 2026, dont les premiers effets sont déjà visibles et appelés à s'intensifier, guidés par une ambition claire : bâtir un modèle basé sur une croissance plus qualitative, une rentabilité accrue et une résilience renforcée face aux cycles économiques. »

en millions d'€

non audités T1 2024 T1 2025 Variation Variation

organique [1] Automobile 94,7 91,3 -3,7 % -5,0 % Industrie 18,9 18,8 -0,8 % -2,6 % Total 113,6 110,0 -3,2 % -4,6 %

Au premier trimestre 2025, DELFINGEN enregistre un chiffre d'affaires de 110,0 M€, en repli limité de 3,2 %, marquant toutefois une amélioration sensible par rapport aux trimestres précédents. Cette évolution intègre un effet de change favorable de +1,4 % lié à l'appréciation de la parité €/$ sur le trimestre. A taux constants, le chiffre d'affaires de la période ressort en baisse de 4,6 %.

Sur la période, l'activité Textile continue d'afficher une progression soutenue, en hausse de +15 %, représentant désormais 20 % du chiffre d'affaires total. Cette dynamique confirme le rôle stratégique de cette activité en tant que relais de croissance durable pour le Groupe et reflète la pertinence des investissements.

Le trimestre bénéficie également de la solide dynamique en Asie, portée par la montée en puissance des activités en Inde, marché stratégique pour DELFINGEN. En parallèle, la sous-exposition structurelle du Groupe en Chine limite encore sa capacité à capter le plein potentiel de croissance de ce marché, identifiée comme une réserve de développement à moyen terme.

Dans un environnement mondial marqué par la fragmentation croissante des échanges et l'intensification des tensions commerciales et douanières, la stratégie de « deep localization », fondée sur l'ancrage local des fonctions d'approvisionnement, de production, d'engineering et de commercialisation, constitue un avantage compétitif différenciant pour le Groupe et en limite l'impact. Elle renforce la résilience de son modèle industriel, accroît son agilité dans un monde en mutation rapide et soutient une proximité renforcée avec les clients sur l'ensemble de ses géographies clés.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

en millions d'€

non audités T1 2024 T1 2025 Variation Variation

organique [2] Europe - Afrique 56,0 53,0 -5,2 % -5,9 % Amériques 43,6 41,4 -4,9 % -7,3 % Asie 14,1 15,5 +10,4 % +9,1 % Total 113,6 110,0 -3,2 % -4,6 %

Perspectives

Le Groupe poursuit l'exécution de son plan stratégique IMPULSE 2026 avec des avancées notables déjà réalisées ces derniers mois, en ligne avec les engagements fixés. L'ambition de DELFINGEN est d'engager un cycle de croissance qualitative, priorisant la valeur sur les volumes, afin d'atteindre une rentabilité parmi les meilleures du secteur et de devenir plus résilient pour mieux faire face aux cycles économiques.

Dans ce cadre, les objectifs à horizon 2026 sont réaffirmés :

Un chiffre d'affaires de l'ordre de 430 M€, intégrant l'arrêt de plus de 25 M€ de contrats commerciaux FTT [3] ;

Une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5%, avec un effet relutif de 1,2 pts lié au plan de restructuration des activités FTT, un gain d'efficience opérationnelle de +1 pt, un plan d'économie et de simplification des fonctions support de 5 M€ annuel et ce, malgré un contexte salarial toujours inflationniste ;

Un levier d'endettement inférieur à 2,25x, grâce à l'amélioration de la rentabilité, à une réduction ciblée du plan d'investissement de 5 M€ en 2025 et 2026, et à un gain de BFR lié à l'arrêt progressif des activités FTT.

Prochain rendez-vous :

28 juillet 2025 : publication du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2025 (après Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies,…).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

[1] A périmètre et taux de change constants

[2] A périmètre et taux de change constants

[3] Fluid Transfer Tubing