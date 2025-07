DELFINGEN INDUSTRY : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 7 juillet 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial

Au titre du contrat de liquidité confié par la société DELFINGEN au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

348 titres

47 540,29 €

Au cours du 1 er semestre 2025, il a été négocié un total de :

21 017 titres à l'achat pour un montant de 367 777,45 €

21 038 titres à la vente pour un montant de 368 581,35 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

1 248 transactions à l'achat

1 056 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

100 000,00 €

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages en environnement très contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies,…).

Entreprise familiale, avec plus de 70 ans d'histoire, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 41 implantations dans 21 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0) 1 56 88 11 25 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29

Déclaration « Safe Harbor »

Bien que la Direction de DELFINGEN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de DELFINGEN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives.

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Période du 01/01/2025 au 30/06/2025

DATE ACHAT VENTE Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR 02/01/2025 2 4 60,50 5 170 2 589,90 03/01/2025 1 1 15,35 1 1 15,35 06/01/2025 5 16 270,15 9 208 3 335,30 07/01/2025 13 45 764,05 1 1 17,60 08/01/2025 11 131 2 181,45 1 1 16,90 09/01/2025 10 63 1 024,85 6 23 375,85 10/01/2025 6 24 391,50 2 5 82,30 13/01/2025 28 506 7 933,55 7 70 1 080,25 14/01/2025 9 73 1 141,20 10 453 7 208,15 15/01/2025 9 300 4 754,00 4 100 1 588,50 16/01/2025 5 73 1 154,70 4 118 1 879,50 17/01/2025 6 96 1 504,70 1 1 15,85 20/01/2025 11 231 3 608,95 5 101 1 589,45 21/01/2025 4 31 476,60 4 22 342,30 22/01/2025 6 50 774,55 3 8 126,00 23/01/2025 4 42 645,20 4 62 957,80 24/01/2025 10 210 3 203,70 4 42 647,15 27/01/2025 15 272 4 074,00 4 18 275,60 28/01/2025 14 466 6 803,40 2 5 74,30 29/01/2025 9 134 1 940,00 3 11 158,85 30/01/2025 8 37 528,85 6 51 733,85 31/01/2025 2 2 29,15 10 322 4 758,80 03/02/2025 5 76 1 136,45 11 319 4 835,05 04/02/2025 5 34 513,10 8 78 1 189,65 05/02/2025 3 30 460,50 3 30 461,95 06/02/2025 2 3 46,75 5 94 1 462,50 07/02/2025 6 86 1 326,10 6 124 1 931,75 10/02/2025 2 34 528,75 1 1 15,60 11/02/2025 17 265 3 983,55 17 275 4 229,70 12/02/2025 2 11 171,60 4 41 643,60 13/02/2025 4 83 1 323,55 12 363 5 787,95 14/02/2025 4 77 1 230,30 2 51 816,10 17/02/2025 7 85 1 354,35 12 218 3 545,00 18/02/2025 11 70 1 202,35 21 269 4 595,65 19/02/2025 6 111 1 898,00 3 10 172,50 20/02/2025 3 14 239,90 1 1 17,20 21/02/2025 8 143 2 443,05 6 83 1 438,45 24/02/2025 4 51 865,80 3 49 835,45 25/02/2025 8 101 1 712,95 1 1 17,00 26/02/2025 6 73 1 233,75 1 1 17,00 27/02/2025 11 104 1 748,05 1 1 16,95 28/02/2025 13 226 3 741,90 2 51 846,75 03/03/2025 9 78 1 296,60 2 3 50,20 04/03/2025 13 437 7 096,60 1 1 16,60 05/03/2025 2 7 112,65 10 279 4 505,75 06/03/2025 1 1 16,55 2 51 844,05 07/03/2025 8 68 1 119,00 5 101 1 676,55 10/03/2025 8 36 586,90 12 72 1 187,05 11/03/2025 4 33 539,70 10 252 4 173,70 12/03/2025 5 156 2 557,80 3 3 50,10 13/03/2025 5 84 1 367,50 2 2 32,75 14/03/2025 6 96 1 579,00 11 359 5 925,55 17/03/2025 4 101 1 666,05 8 165 2 749,30 18/03/2025 6 99 1 626,95 5 79 1 304,30 19/03/2025 1 1 16,55 2 21 348,55 20/03/2025 3 32 530,25 1 1 16,65 21/03/2025 4 26 428,05 1 1 16,55 24/03/2025 6 31 508,40 2 6 98,90 25/03/2025 27 682 10 819,55 6 32 526,55 26/03/2025 3 21 336,45 1 1 15,95 27/03/2025 8 57 905,60 1 1 16,00 28/03/2025 10 257 3 973,80 2 30 462,35 31/03/2025 8 181 2 754,75 4 86 1 329,20 01/04/2025 26 490 7 717,20 30 629 10 047,60 02/04/2025 18 517 8 085,85 9 191 3 022,35 03/04/2025 22 530 7 926,20 9 52 766,80 04/04/2025 17 339 4 907,20 8 39 568,20 07/04/2025 23 358 4 874,88 28 2062 27 939,48 08/04/2025 5 29 413,51 23 306 4 322,81 09/04/2025 7 165 2 345,12 2 2 28,57 10/04/2025 1 1 14,70 17 383 5 638,58 11/04/2025 8 75 1 094,37 3 15 218,76 14/04/2025 16 195 2 821,66 6 122 1 782,34 15/04/2025 2 9 131,66 5 59 867,30 16/04/2025 2 7 102,34 2 21 308,62 17/04/2025 2 2 29,24 1 1 14,62 22/04/2025 1 1 14,70 4 57 838,45 23/04/2025 8 146 2 148,56 10 293 4 361,27 24/04/2025 4 32 472,02 4 24 355,19 25/04/2025 2 6 91,73 15 285 4 416,54 28/04/2025 13 646 10 495,72 7 194 3 199,20 29/04/2025 13 250 4 012,44 1 1 16,14 30/04/2025 17 456 7 196,15 3 63 1 010,38 02/05/2025 9 411 6 275,30 4 91 1 383,85 05/05/2025 9 91 1 385,05 12 210 3 222,40 06/05/2025 3 20 304,76 7 116 1 790,70 07/05/2025 23 428 6 646,47 8 301 4 702,56 08/05/2025 4 82 1 274,73 9 148 2 314,02 09/05/2025 14 139 2 164,34 7 121 1 890,90 12/05/2025 27 385 6 114,98 49 1212 19 404,69 13/05/2025 12 108 1 833,12 34 743 12 636,06 14/05/2025 10 53 979,40 25 116 2 131,76 15/05/2025 8 135 2 553,50 12 137 2 627,60 16/05/2025 23 445 8 861,50 20 245 4 935,45 19/05/2025 11 81 1 739,00 11 81 1 732,00 20/05/2025 5 41 915,80 4 41 898,00 21/05/2025 55 974 20 260,75 22 158 3 550,20 22/05/2025 15 60 1 276,60 27 526 11 379,80 23/05/2025 20 368 7 983,50 14 200 4 466,60 26/05/2025 8 54 1 202,40 16 257 5 767,10 27/05/2025 13 151 3 315,10 2 26 574,60 28/05/2025 15 231 4 881,10 10 126 2 684,80 29/05/2025 5 126 2 676,00 9 73 1 561,20 30/05/2025 3 12 255,80 8 152 3 247,30 02/06/2025 43 1034 20 325,05 30 477 9 628,45 03/06/2025 27 564 11 101,35 18 1166 23 316,30 04/06/2025 4 26 518,10 10 100 2 021,50 05/06/2025 9 221 4 560,60 21 261 5 462,40 06/06/2025 6 79 1 661,40 6 148 3 132,40 09/06/2025 13 161 3 345,70 14 142 2 987,20 10/06/2025 20 176 3 707,30 9 125 2 680,00 11/06/2025 21 363 7 405,30 10 67 1 373,50 12/06/2025 6 45 901,70 9 33 671,20 13/06/2025 18 236 4 729,50 6 58 1 174,90 16/06/2025 26 694 13 611,10 16 151 2 986,15 17/06/2025 2 6 118,25 6 72 1 430,45 18/06/2025 14 340 6 635,85 7 110 2 169,50 19/06/2025 5 130 2 564,45 8 221 4 396,80 20/06/2025 15 230 4 567,40 21 1507 31 868,65 23/06/2025 10 107 2 214,20 7 59 1 232,80 24/06/2025 13 279 5 851,50 7 106 2 240,40 25/06/2025 7 97 2 060,70 21 439 9 437,30 26/06/2025 15 282 6 363,70 10 238 5 406,40 27/06/2025 12 166 3 645,40 13 269 5 989,80 30/06/2025 7 164 3 814,60 3 11 258,50 TOTAL 1 248 21 017 367 777,45 1 056 21 038 368 581,35