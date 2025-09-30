DELFINGEN INDUSTRY : ASCOM PARTICIPATION finalise l'acquisition de 7,10% du capital de DELFINGEN détenu par le fonds NOBEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 30 septembre 2025

ASCOM PARTICIPATION finalise l'acquisition de 7,10% du capital de DELFINGEN détenu par le fonds NOBEL

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 6 août 2025, ASCOM PARTICIPATION, société détenue par les membres du Comité Exécutif de DELFINGEN, confirme aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de 185 000 titres DELFINGEN auprès du fonds NOBEL, représentant 7,10% du capital du Groupe.

Cette transaction a été réalisée en deux étapes, conformément à l'accord initial :

Premier bloc : Le rachat de 92 500 titres a été effectué le 6 août 2025 au prix unitaire de 27 €.

Second bloc : Les 92 500 actions restantes ont été acquises le 30 septembre 2025, également au prix unitaire de 27 €.

À l'issue de ces opérations, la participation d'ASCOM PARTICIPATION au capital de DELFINGEN s'élève désormais à 13,02%. Les déclarations requises concernant ces transactions seront effectuées auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Prochain rendez-vous :

3 novembre 2025 : Chiffre d'affaires du 3 è trimestre 2025 (après Bourse).

A propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (automobile, robotique, énergies, …).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de l'automobile et de l'industrie : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

DELFINGEN est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations investisseurs

Benjamin LEHARI

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 07 30 93 72 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse

Isabelle DRAY

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 29