SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 831,50
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Delfingen, Hoffmann Green, VusionGroup...l'agenda société France de lundi -
information fournie par AOF 12/09/2025 à 17:44

(AOF) - Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

DELFINGEN
28,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
115,8000 EUR Euronext Paris -0,17%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,6700 EUR Euronext Paris +3,43%
PRODWAYS
0,7000 EUR Euronext Paris +2,94%
STREAMWIDE
59,6000 EUR Euronext Paris -1,00%
VUSIONGROUP
207,6000 EUR Euronext Paris -1,61%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

