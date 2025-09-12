information fournie par AOF • 12/09/2025 à 17:44

Delfingen, Hoffmann Green, VusionGroup...l'agenda société France de lundi -

(AOF) - Delfingen

Le spécialiste des solutions de protection des câblages en environnement très contraignant publiera ses résultats du premier semestre.

Exail

L'entreprise de défense de haute technologie annoncera ses résultats du premier semestre.

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker dévoilera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle présentera ses résultats du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques précisera ses résultats du premier semestre.

VusionGroup

Le spécialiste des solutions digitales pour le commerce physique signalera ses résultats du premier semestre.