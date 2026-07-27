DELFINGEN : Delfingen : Chiffre d'affaires du premier semestre 2026.

Communiqué de presse

Chiffre d'affaires du premier semestre 2026

Chiffre d'affaires semestriel de 197,2 M€, en retrait de 4,5% à taux de change constant

Hors impact de l'arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage de tubes techniques, l'activité affiche une baisse limitée de 1,9% sur le semestre

Bonne dynamique du marché Industriel (+ 5,1% sur le deuxième trimestre), tirée par l'électrification

Poursuite de la croissance de l'activité Automobile dans les zones à fort potentiel (Inde et Afrique du Nord)

Bonne exécution du plan IMPULSE 2026

ANTEUIL , le 27 juillet 2026 – Le groupe Delfingen, leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (robotique, énergies, automobile…), publie son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 et en cumul sur le premier semestre 2026.

Par marché

En M€, non audités T1 T2 S1 2025 1 2026 Δ Δ

TCC 2025 [1] 2026 Δ Δ

TCC 2025 1 2026 Δ Δ

TCC Automobile 87,8 75,7 -13,7% -8,3% 84,1 78,2 -6,9% -4,6% 171,8 154,0 -10,4% -6,5% Industriel 22,2 21,4 -4,0% +2,2% 21,1 21,9 +3,6% +5,1% 43,3 43,2 -0,3% +3,6% Total 110,0 97,1 -11,7% -6,2% 105,2 100,1 -4,8% -2,6% 215,2 197,2 -8,4% -4,5%

Gérald Streit, Président-directeur Général de Delfingen, déclare :

« Dans un environnement de marché qui demeure exigeant, le deuxième trimestre marque une amélioration séquentielle de notre activité, avec la poursuite de la bonne dynamique de notre marché Industriel et une meilleure orientation du marché Automobile.

Nos performances dans les zones à fort potentiel, notamment en Inde et en Afrique du Nord, illustrent la pertinence de notre organisation « local-to-local » au plus proche des clients et des marchés.

Nous restons néanmoins prudents compte tenu du niveau limité de visibilité sur les prochains mois lié au contexte international. Notre priorité demeure l'exécution du plan IMPULSE 2026, avec une attention constante portée à la qualité de nos marges, à la génération de cash-flow et au désendettement. »

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 197,2 M€, en retrait de 8,4%, intégrant un effet de change défavorable de 3,9% lié à la parité €/$ sur la période. À taux de change constants, le chiffre d'affaires ressort en baisse de 4,5%.

Retraité de l'impact de l'arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage de tubes techniques et volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026, le chiffre d'affaires affiche un recul de 1,9%.

Le 2nd semestre a bénéficié d'une amélioration séquentielle de l'activité avec une baisse de 2,6% en organique (-4,8% en publié), alors que le 1 er trimestre 2026 avait affiché un recul de 6,2% en organique (-11,7% en publié).

Sur le marché Automobile, l'activité du 2 e trimestre 2026 ressort à 78,2 M€, en baisse 4,6% en organique (-6,9% en publié).

Le marché Industriel poursuit sa croissance au 2 e trimestre 2026 avec une activité en hausse de 5,1% en organique (+3,6% en publié) à 21,9 M€ porté par la bonne dynamique commerciale sur un marché tiré par l'électrification du monde.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

Par région

En M€, non audités T1 T2 S1 2025 2026 Δ Δ

TCC 2025 2026 Δ Δ

TCC 2025 2026 Δ Δ

TCC Europe – Afrique 53,0 48,4 -8,7% -7,4% 52,6 49,2 -6,4% -5,2% 105,6 97,7 -7,5% -6,3% Amériques 41,4 33,7 -18,7% -9,9% 37,5 35,9 -4,2% -2,2% 78,9 69,6 -11,8% -6,3% Asie 15,5 15,0 -3,7% +8,0% 15,1 14,9 -0,8% +5,1% 30,6 29,9 -2,3% +6,6% Total 110,0 97,1 -11,7% -6,2% 105,2 100,1 -4,8% -2,6% 215,2 197,2 -8,4% -4,5%

Comme au 1 er trimestre, l'évolution de l'activité au cours du 2 e trimestre continue de refléter des tendances contrastées selon les zones géographiques d'implantation du Groupe.

En Europe-Afrique, le chiffre d'affaires du 2 e trimestre s'établit à 49,2 M€, en retrait de 5,2% à taux de change constants, contre une baisse de 7,4% au premier trimestre 2026. Cette amélioration séquentielle bénéficie de la bonne dynamique enregistrée en Afrique du Nord. Au Maroc (+10,3% [2] ) et en Tunisie (+8,7%2), le Groupe capitalise sur son implantation historique et sur sa proximité avec les câbleurs présents localement.

En Amériques, le chiffre d'affaires du trimestre ressort à 35,9 M€, en retrait de 2,2% à taux de change constants, bénéficiant d'un redressement de l'activité Automobile conjuguée à la dynamique favorable de l'activité Industrielle (+5,4%2).

En Asie, le groupe enregistre au 2 e trimestre une croissance de 5,1% à taux de change constants à 14,9 M€. Cette bonne performance est portée par l'Inde (+20,8% 2 ) où Delfingen bénéficie de la bonne orientation du marché et de sa position de leader. Le Groupe y poursuit le renforcement de son dispositif « local-to-local » avec la montée en cadence de nouvelles capacités de production Textile.

En Chine (-2,2%), l'activité évolue dans un environnement plus exigeant, marqué par le ralentissement de la consommation et par une intensification de la pression concurrentielle. L'objectif est de prendre des parts de marché chez les constructeurs chinois, tant pour adresser le marché local que les marchés à l'export.

Perspectives

Dans un environnement géopolitique et économique perturbé, le Groupe poursuit avec rigueur le déploiement de son plan IMPULSE 2026, en combinant discipline opérationnelle et agilité afin de préserver ses équilibres financiers.

En tant que transformateur de matières plastiques, le Groupe reste attentif à l'évolution des prix du pétrole et des matières premières et suit étroitement leurs conséquences potentielles sur ses performances.

Delfingen confirme la pertinence de son organisation « local-to-local », qui lui permet de rapprocher ses capacités d'ingénierie, de production et de commercialisation de ses marchés finaux tout en sécurisant la supply-chain.

À propos de Delfingen

Delfingen est le leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant pour différents types d'industries (robotique, énergies, automobile…).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association Middlenext.

CONTACTS

DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com





T. +33 (0)3 81 90 73 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Relations investisseurs

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com



T. +33 (0)6 07 30 93 72 SEITOSEI.ACTIFIN

Isabelle DRAY

Relations Presse

isabelle.dray@seitosei-actifin.com



T. +33 (0)6 85 36 85 11

[1] Les données comparatives 2025 ont été retraitées afin de présenter le chiffre d'affaires par marché client, en lieu et place de l'approche historique par produits. Ce reclassement, qui s'applique aussi aux données 2026, est sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé et vise à améliorer la lisibilité de la performance commerciale.

[2] A taux de change constants et en devise locale