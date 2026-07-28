Delfingen : Belle dynamique sur l’Industrie

Publication du chiffre d’affaires S1 2026
Delfingen publie un chiffre d'affaires du S1 2026 de 197,2 M€, en retrait de -8,4% en publié. La lecture de cette performance mérite toutefois deux retraitements : 1/ un effet de change défavorable de -3,9%, lié à la parité €/$ sur la période, qui ramène la décroissance à -4,5% tcc, et 2/ l'arrêt volontaire des contrats non contributifs de l'activité FTT, sans lequel l'activité affiche un recul limité de -1,9%. Le segment Industrie a par ailleurs montré de belles couleurs sur le deuxième trimestre (+5,1% de croissance tcc).
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ sur le titre, qui fait ressortir un potentiel de hausse de +36%.
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