Delfin prévoit de donner le feu vert à son premier navire GNL flottant en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Delfin Midstream a déclaré lundi qu'elle prévoyait de prendre une décision finale d'investissement pour son premier navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) en février.

Le projet FLNG, que la société développe au large de la Louisiane, pourrait comprendre trois usines d'une capacité de production de 13,2 millions de tonnes métriques par an (MTPA) de gaz super réfrigéré, a déclaré Delfin.

Les développeurs de GNL parviennent généralement à un FID sur les projets une fois qu'ils ont obtenu suffisamment de contrats d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Delfin a signé des contrats d'approvisionnement à long terme avec des sociétés telles que Vitol, Gunvor et la société allemande Securing Energy For Europe.

La société a également prolongé une lettre d'attribution avec Samsung Heavy Industries 010140.KS lundi, après avoir terminé le travail d'engagement précoce pour le projet Delfin LNG.