Delfin Midstream va céder jusqu'à 50 % de son deuxième navire FLNG en Louisiane à MidOcean

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Delfin Midstream a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec MidOcean Energy en vue de céder jusqu’à 50 % des parts du deuxième navire de production de GNL flottant de son projet en cours de développement au large de la Louisiane.

MidOcean pourra acquérir une participation dans le navire de GNL flottant (FLNG) du projet Delfin LNG et percevoir une part correspondante de la production, a ajouté la société.

Voici plus de détails:

* L’accord est subordonné à une décision finale d’investissement (FID) favorable, attendue d’ici fin 2026.

* Le mois dernier, Delfin Midstream a obtenu une FID positive pour le premier navire FLNG, qui sera la première installation de liquéfaction flottante aux États-Unis et le plus grand projet FLNG au monde.

* Les deux sociétés travaillent également sur des plans préliminaires visant à accélérer la mise en œuvre d’un éventuel troisième navire GNL.

* Delfin Midstream a indiqué avoir émis un avis de démarrage des travaux à Siemens AG SIEGn.DE pour la fourniture d’équipements destinés à la construction du deuxième navire.

* Ce deuxième navire aura une capacité prévue de 4,4 millions de tonnes par an, utilisera des turbines Siemens Energy et une technologie de compression à réfrigérants mixtes, et sera amarré au large de la Louisiane, avec un raccordement par gazoduc au port en eaux profondes de Delfin.

* En cas de décision finale d'investissement (FID) positive, le projet passerait à l'étape de l'avis de démarrage complet, puis à la phase plus large d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction.