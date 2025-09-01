Dékuple solide au premier semestre

(AOF) - Après trois précédentes séances dans le rouge, Dékuple progresse de 1,45% à 27,90 euros dans le sillage d'un chiffre d'affaires au premier semestre en forte croissance. Il a progresséde 12,3% à 117,4 millions d'euros. Le revenu net du spécialiste de la communication et du data marketing en Europe s'élève à 88,3 millions d'euros, en hausse de 5,8 %. Les activités de Marketing Digital, qui représentent désormais près de 70 % du chiffre d'affaires, enregistrent une croissance de 16,1 % de leur revenu net.
Côté perspectives, malgré un contexte économique incertain, la société poursuit une trajectoire de croissance rentable. Le groupe continue d'investir dans ses activités récurrentes (Magazines, Assurances) et accélère son développement dans le Marketing Digital grâce à l'innovation et des acquisitions ciblées. Il reste en veille active pour saisir de nouvelles opportunités en France et à l'international, au service de sa stratégie de leadership européen en communication et data marketing.
"Dans un environnement économique fortement contraint, Dékuple affiche une croissance robuste, portée par la dynamique du marketing digital et l'internationalisation de nos activités ", a déclaré Bertrand Laurioz, président directeur général.
Le groupe aborde la seconde partie de l'année avec confiance pour poursuivre une croissance rentable et sélective, en France comme à l'international.
L'action Dékuple recule de 21% depuis le début de l'année.
