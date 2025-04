Dékuple : Résultats en ligne avec nos attentes

Publication des résultats 2024

Dékuple a dévoilé ce lundi ses résultats pour le compte de l’exercice 2024. Plus tôt dans l’année la société avait déjà publié un chiffre d’affaires consolidé de +217,8 M€ en croissance de +9,1% ainsi qu’une marge de brute de 169 M€ (+4,8% YoY). Plus bas dans le compte de résultat, l’EBITDA s’établit à 23,6 M€ (vs prévision EuroLand 22,9 M€) en baisse de -5,6% et le ROC recule de -6,2% à 16,4 M€ (vs prévision EuroLand 15,9 M€). Enfin, le RNpg 2024 ressort en ligne avec nos attentes et en baisse de -19,1% par rapport à l’année 2023. Dans l’ensemble, l’exercice 2024 a été marqué par une excellente dynamique commerciale (croissance organique de +7,4% de la marge brute) et la poursuite de la politique de croissance externe et d’internationalisation (Ereferer, GUD Berlin, Coup de Poing…). L’évolution positive des revenus s’est réalisée dans un environnement économique incertain, incarné par une consommation morose et une prudence renforcée des entreprises quant à leurs investissements marketing.

Perspectives

Dans un environnement macroéconomique toujours incertain, Dékuple aborde 2025 avec une feuille de route claire : poursuivre les investissements dans les activités Magazines et Assurances pour sécuriser des revenus récurrents, et accélérer le développement du Marketing Digital, porté par la croissance organique et les acquisitions récentes. Le Groupe reste attentif aux opportunités de croissance externe, en France comme à l’international, pour élargir ses compétences et renforcer son positionnement auprès des marques.

De notre côté, nous laissons inchangée notre prévision de chiffre d’affaires 2025e à 237,6 M€, traduisant une croissance de +9,1%. La bonne dynamique commerciale et les potentielles opportunités en termes de croissance externe devraient permettre l’atteinte de cette prévision.

D’autre part, nous réhaussons notre objectif d’EBITDA 2025e à 28,0 M€ (vs 25,0 M€ précédemment). En effet, nous estimons que la société est en mesure de revenir sur ses standards de rentabilité observés depuis 2021, à savoir un EBITDA représentant 15% de la marge brute.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat. Après mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 38,5€ (vs 43€ auparavant), objectif qui fait ressortir un potentiel de hausse de +27,5%.