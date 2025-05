Dékuple renforce son ancrage en Espagne

(AOF) - Dékuple annonce son entrée en partenariat avec l’agence créative After, située à Barcelone. "Ce rapprochement s'inscrit dans une dynamique de croissance internationale", précise dans un communiqué le spécialiste de la communication et du data marketing en Europe. Le groupe est déjà présent en Espagne depuis plus de 20 ans à travers sa filiale Dékuple Ibéria et depuis 2024 avec son cabinet de conseil Converteo. Avec cette prise de participation majoritaire, After sera consolidée dans les comptes de Dékuple à partir du 1er mai 2025.

After génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 millions d'euros et une marge brute supérieure à 5 millions d'euros.

Après avoir renforcé sa présence en Allemagne et en Hollande au cours de ces six derniers mois, cette prise de participation marque une nouvelle étape stratégique dans l'ambition 2030 de Dékuple de "devenir un leader européen de la communication et du data marketing", dixit un communiqué.

