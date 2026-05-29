Dékuple : La stratégie d’expansion internationale porte ses fruits

Publication du CA T1 2026
Au terme de son premier trimestre 2026, Dékuple affiche une croissance de +5,0% de son chiffre d’affaires à 61,2 M€. Dans le même temps, le groupe a vu son revenu net T1 2026 progresser de +2,4% pour atteindre 45,3 M€. Dans l’ensemble, la croissance du groupe a de nouveau été soutenue par les activités à l’international (revenu net T1 2026 : +50,0% à 6,6 M€) et surtout par le pôle Marketing Digital (Revenu net T1 2026 : +8,2% à 28,0 M€).
Perspectives
Pour la suite, le groupe a abordé les prochains trimestres avec confiance malgré un environnement qui demeure contrasté en France, en réaffirmant sa trajectoire Ambition 2030 autour de la montée en puissance du digital et de l'international. Le groupe a par ailleurs indiqué rester attentif aux opportunités de croissance externe.
Concernant nos estimations, nous ajustons notre prévision de CA 2026e à 256,1 M€ (vs 264,2 M€) traduisant une hausse des revenus de +5,6% pour l’exercice en cours. Côté rentabilité, nous attendons toujours un EBE 2026e de 27,9 M€, soit une marge d’EBE sur revenu net de 14,1% (+90 bps vs 2025).
Recommandation
À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et relevons légèrement notre objectif de cours à 31,0€ (vs 29,8€ précédemment). Selon nous, le titre présente ainsi un upside de +16,1%.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer