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Dékuple : La stratégie d’expansion internationale porte ses fruits
information fournie par EuroLand Corporate 29/05/2026 à 08:59

Publication du CA T1 2026


Au terme de son premier trimestre 2026, Dékuple affiche une croissance de +5,0% de son chiffre d’affaires à 61,2 M€. Dans le même temps, le groupe a vu son revenu net T1 2026 progresser de +2,4% pour atteindre 45,3 M€. Dans l’ensemble, la croissance du groupe a de nouveau été soutenue par les activités à l’international (revenu net T1 2026 : +50,0% à 6,6 M€) et surtout par le pôle Marketing Digital (Revenu net T1 2026 : +8,2% à 28,0 M€).


Perspectives


Pour la suite, le groupe a abordé les prochains trimestres avec confiance malgré un environnement qui demeure contrasté en France, en réaffirmant sa trajectoire Ambition 2030 autour de la montée en puissance du digital et de l'international. Le groupe a par ailleurs indiqué rester attentif aux opportunités de croissance externe.


Concernant nos estimations, nous ajustons notre prévision de CA 2026e à 256,1 M€ (vs 264,2 M€) traduisant une hausse des revenus de +5,6% pour l’exercice en cours. Côté rentabilité, nous attendons toujours un EBE 2026e de 27,9 M€, soit une marge d’EBE sur revenu net de 14,1% (+90 bps vs 2025).


Recommandation


À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et relevons légèrement notre objectif de cours à 31,0€ (vs 29,8€ précédemment). Selon nous, le titre présente ainsi un upside de +16,1%.

Valeurs associées

DEKUPLE
26,500 EUR Euronext Paris -0,75%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/05/2026 à 08:59:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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