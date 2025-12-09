Dékuple dévoile son plan stratégique "Ambition 2030"

(AOF) - Dékuple présente Ambition 2030, son nouveau plan stratégique "destiné à renforcer sa position de leader européen de la communication et du data marketing". Sur la période 2025-2030, la société vise un chiffre d'affaires supérieur à 400 millions d'euros, dont 85% issu du digital, 320 millions d'euros de revenu net et 13 à 15% de marge d'Ebitda retraité. Pour soutenir cette trajectoire, 150 millions d'euros d'investissements sont prévus sur la période, dont 50 millions consacrés aux actifs technologiques et 100 millions dédiés aux acquisitions structurantes et aux rachats de minoritaires.

Ces investissements seront financés par la génération de cash-flow libre, la trésorerie disponible et la capacité d'endettement du groupe.

Fin 2024, la société comptait 1 200 collaborateurs, était présent dans 8 pays, affichait un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros (environ 240 millions attendus en 2025), et un revenu net de 169 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante de 9,7 %.

Pour soutenir sa stratégie de développement et de croissance externe, le groupe a mis en place au mois de novembre son premier crédit syndiqué d'un montant de 70 millions d'euros auprès de banques françaises.

Avec Ambition 2030, l'entreprise "entend également maintenir une politique de distribution active pour ses actionnaires".

