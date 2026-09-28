Dékuple améliore sa rentabilité au 1er semestre

Dékuple dévoile un résultat net part du groupe de 6,1 MEUR pour les six premiers mois de 2026, en progression de 58,9% par rapport au 1er semestre 2025, ainsi qu'un résultat opérationnel de 8,1 MEUR, soit 8,9% du revenu net, contre 7,3% au 1er semestre 2025.

Le spécialiste de la communication, du marketing et de la data explique que cette progression reflète notamment la croissance solide des résultats des activités Agences & Solutions, portée par la contribution croissante de l'international et le développement des offres technologiques.

En revanche, la rentabilité des activités de Conseil reste pénalisée par la poursuite des investissements de développement international et par l'augmentation des investissements dans l'IA et la technologie, tandis que la contribution de l'activité Magazines diminue avec la baisse du portefeuille.

L'EBITDA retraité s'est accru de 11,7%, à 11,9 MEUR, pour un revenu net en progression de 2,2%, à 90,3 MEUR. Le chiffre d'affaires a progressé de 3,9% à 121,9 MEUR, une croissance soutenue par la vigueur du Marketing Digital, l'accélération de son développement international et la poursuite de sa croissance organique.

"Notre priorité est claire : poursuivre le déploiement d'Ambition 2030, accélérer notre changement d'échelle en Europe et renforcer les synergies entre nos métiers afin de devenir le partenaire majeur de la croissance des marques", déclare le PDG Bertrand Laurioz, qui "aborde la seconde partie de l'année avec confiance".