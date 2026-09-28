Présidentielle: Le Pen creuse l'écart au second tour, selon un sondage

La présidente du groupe parlementaire RN et candidate à l'élection présidentielle de 2027 Marine Le Pen tient son discours de rentrée à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, le 13 septembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La candidate du Rassemblement national Marine Le Pen creuse l'écart au second tour de la présidentielle face à Édouard Philippe comme face à Jean-Luc Mélenchon, selon une enquête Toluna-Harris interactive pour RTL et M6 publiée lundi.

Selon ce sondage, la cheffe des députés RN emporterait l'élection présidentielle avec 57% des voix si elle se retrouvait face au candidat Horizons Édouard Philippe (43%) et avec 69% des voix face au candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon (31%).

L'étude montre également que derrière une Marine Le Pen hégémonique, entre 35 et 36% au premier tour, le tribun Insoumis devancerait le maire du Havre, que le candidat social-démocrate soit Raphaël Glucksmann (Place publique) ou François Hollande (PS), avec 18% des voix contre 16% à l'ancien Premier ministre.

M. Philippe resterait mieux placé que son successeur à Matignon Gabriel Attal, évalué entre 12 et 13%.

Quel que soit le candidat du bloc central, Raphaël Glucksmann ferait mieux que François Hollande (entre 10 et 11% pour le premier, entre 7 et 8% pour le second).

Quant au candidat de LR, Bruno Retailleau, il recueillerait 10% des suffrages si Gabriel Attal représentait le bloc central, entre 8 et 9% si c'était Édouard Philippe.

Derrière, le candidat d'extrême droite Éric Zemmour (Reconquête) emporterait entre 5 et 6% des voix selon les configurations, Marine Tondelier entre 3% et 5%, Fabien Roussel entre 2 et 3% et Nicolas Dupont-Aignan 2%.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 septembre auprès d'un échantillon de 1.974 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1 et 2,3 points.