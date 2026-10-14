Dékuple acquiert une agence en Italie

Dékuple annonce une prise de participation majoritaire dans SAY, une agence italienne de communication marketing omnicanale implantée à Padoue et à Milan. Comptant plus de 70 collaborateurs, cette agence s'articule autour de trois piliers : la créativité, la performance et les relations publiques.

Selon le groupe français, cette opération marque une nouvelle étape dans le renforcement de ses positions européennes et donnera lieu à de nombreuses synergies avec ses expertises, afin d'accompagner les marques sur l'ensemble du funnel au service de leur croissance et de leur différenciation.

"À travers cette opération, nous avons notamment l'ambition d'élargir notre offre de performance média en construisant, à l'échelle européenne, un triangle d'or entre l'Italie, la Pologne et la France, où nous disposons déjà d'expertises solides", commente le PDG Bertrand Laurioz.

"L'arrivée d'une nouvelle agence MarTech en Europe du Sud nous permettra également de déployer en Italie les activités de performance de la Boost Factory (Elevation Datas, Insights Trends & Influence, netlinking, mesure de l'efficacité des canaux...) et d'apporter ainsi à l'agence de nouveaux leviers d'accélération", poursuit-il.

Cette acquisition s'inscrit dans l'Ambition 2030 de Dékuple, qui vise à accélérer son développement autour du modèle MarTech intégré de communication et de data marketing et à renforcer sa présence sur les marchés européens. Société rentable en phase de développement, SAY sera consolidée dans les comptes du groupe à compter du 1er octobre 2026.