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Degroof Petercam AM nomme une directrice des ventes pour la France
information fournie par Agefi Asset Management 30/03/2026 à 08:00

La société de gestion belge Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a nommé Danaé Preslier directrice des ventes pour la France.

Elle succède à Alexandre Touma, promu responsable mondial des ventes pour les stratégies cotées dans le pôle Investment Management de Indosuez Wealth Management. Pour rappel, le Crédit Agricole, mais on-mère d’Indosuez, a pris le contrôle de la banque privée Degroof Petercam en 2024.

Danaé Preslier est désormais responsable du développement commercial de DPAM en France. Elle a précédemment occupé divers postes pendant près de 10 ans chez ABN Amro.

L'Agefi

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